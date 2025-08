„Lucrez cu drag la matematică în tot timpul meu liber”

În acest an, Emanuel a mai luat premiul I atât la Olimpiada balcanică de matematică, cât și la olimpiada națională de profil. Tânărul elev eminent intenționează să facă facultatea tot în România și e pasionat de mic de matematică.

Emanuel Mazăre a obținut medalia de aur la Olimpiada internațională de matematică. Foto: arhivă personală

Cea de-a 66-a ediție a Olimpiadei internaționale de matematică s-a desfășurat în perioada 10-20 iulie, la Sunshine Coast, Australia. România a obținut două medalii de aur, trei de argint și una de bronz.

În afară de Emanuel Mazăre au mai fost premiați: aur – Pavel Ciurea (Liceul Internațional de Informatică București); argint – Andrei Vila, David-Vlad Mărghidan și David Ghibu (toți trei de la Liceul Internațional de Informatică București); bronz – Radu Ionuț-Stoleriu (Colegiul Național Emil Racoviță Iași). În total, la prestigioasa competiție din Australia au participat 641 de elevi din 112 țări.

Echipa României la Olimpiada internațională de matematică. Foto: arhivă personală

„Subiectele de anul acesta de la Olimpiada internațională de matematică au avut o dificultate similară cu problemele de la alte competiţii internaţionale la care am participat. Pentru a le rezolva, trebuie să pornim de la observaţii mai simple, pe care îmbinându-le, obţinem proprietăţi din ce în ce mai profunde ale problemei. Am fost entuziasmat atunci când am aflat că am obţinut medalia de aur, deoarece, în acest fel, efortul depus de mine de-a lungul anilor a fost recompensat corespunzător”, a declarat Emanuel Mazăre pentru Libertatea.

În afară de concurs, Emanuel a avut mai multe activităţi recreative în zilele petrecute în Australia alături de colegii săi: a mers la Australia Zoo (Home of The Crocodile Hunter) sau în parcul de distracţii Aussie World. De asemenea, a văzut plaja cu acces la Oceanul Pacific şi a vizitat obiective din oraşul Brisbane.

Pentru tânărul matematician de excepție, matematica este o mare pasiune încă de când era mic. O pasiune căreia îi alocă mult timp și în care pune suflet, muncă și perseverență. Iar rezultatele se văd la cel mai înalt nivel.

„Participând la concursuri de matematică în ciclul primar, au început să mă pasioneze problemele mai competitive. În general, lucrez cu drag la matematică în tot timpul meu liber, deoarece aceasta e pasiunea mea. Înseamnă, în medie, în jur de 8-9 ore pe zi. Îmi place atât de mult matematica, pentru că ador să-mi antrenez mintea rezolvând probleme dificile şi intrând în profunzimea lor”, povestește Emanuel Mazăre.

Un rol important în insuflarea pasiunii sale pentru matematică l-a avut și tatăl său, care predă de mai mulți ani la Centrul Universitar Pitești, fiind un apreciat cadru didactic.

Medalia de aur, un vis devenit realitate

Elevul genial din Pitești a dezvăluit pentru Libertatea că încă de când a intrat în gimnaziu își dorea să ajungă, atunci când va fi la liceu, la Olimpiada internaţională de matematică: „A fost un vis devenit, în sfârşit, realitate”.

În vara lui 2026, Emanuel va termina liceul la Pitești. Și în mod cert, având în vedere valoarea sa și rezultatele excepționale obținute la matematică până acum, Emanuel nu va duce lipsă de oferte de la universități de top din țară și din străinătate. „Încă nu am luat o decizie finală privind unde voi face facultatea. Îmi doresc să rămân să studiez în România, dar voi analiza şi ofertele deja venite din străinătate”, mai spune Emanuel Mazăre.

Diploma primită de Emanuel Mazăre. Foto: arhivă personală

În februarie 2025, Emanuel Mazăre s-a clasat pe primul loc din Europa la concursul internațional Romanian Master of Mathematics, la care au participat 85 de elevi eminenți din Europa și China și care s-a desfășurat la București. Medaliat cu aur, Emanuel a depășit la acea competiție concurenți de top din Bulgaria, Franța, Italia, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina.

În urmă cu doi ani, Emanuel Mazăre a obținut premiul I şi medalia de aur la Olimpiada națională de matematică. În ultimii ani, tânărul de excepție a reușit să câștige mai multe competiții majore, reprezentând cu brio România și la două olimpiade balcanice de juniori, unde a fost medaliat cu aur și argint.

Prin rezultatele sale impresionante, Emanuel Mazăre calcă pe urmele unui alt matematician excepțional originar tot din Pitești. Este vorba de Ciprian Manolescu, în prezent profesor la Universitatea Stanford din Statele Unite. Pe când era elev, Ciprian Manolescu a câștigat de trei ori consecutiv Olimpiada internațională de matematică.

