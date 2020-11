Emanuel Ungureanu, deputat USR, a relatat, pe Facebook, că trece prin boala COVID-19.

”Trec şi eu prin COVID, aşa cum se întâmplă cu sute de mii de oameni, cu milioane de oameni. Am avut o formă medie, sunt în zona de vindecare. (…) M-am infectat, cel mai probabil, în perioada de precampanie, când eram la Buzău”, a spus deputatul USR într-un mesaj video pe Facebook.

Am purtat mască, am fost atent şi, totuşi, se întâmplă. De asta, vă rog să fiţi atenţi unii la alţii şi să aveţi grijă de voi. Nu trebuie să aveţi niciun dubiu: COVID există, este un virus care se manifestă pentru unii mai puternic, pentru alţii ceva mai slab. Eu am avut o formă medie. Am făcut temperatură, 37,5 – 38,5, care se resimte mult mai puternic.

Emanuel Ungureanu: