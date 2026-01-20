Amintim că Nicușor Dan a fost invitat să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de Donald Trump. Consiliul, descris drept o inițiativă destinată soluționării conflictelor, va fi condus pe viață de președintele SUA, iar statele invitate vor avea mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente dacă vor achita un miliard de dolari. Nicușor Dan nu a răspuns ofertei, dar a spus că este îngrijorat de turnura pe care o pot lua lucrurile după ce Trump a anunțat că va aplica taxe vamale sporite ţărilor care se opun preluării Groenlandei, iar 8 aliați europeni s-au opus.

În acest context, Cristian Tudor Popescu a reacționat: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de președintele Nicușor Dan. Domnia-sa se declară îngrijorat de escaladarea replicilor dintre SUA și UE și face un apel la dialog. Trump invită România în diversiunea și subversiunea prin care vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul său personal de 60 de țări, inclusiv Rusia, al cărui președinte se autoproclamă. N. Dan nu dă niciun răspuns. El crede că merge ca la noi, unde a o lălăi, a amâna, a nu lua nicio decizie tranșantă (în afară de a-l concedia pe consilierul Ludovic Orban) poate fi o politică, vândută drept echilibru. În momente critice ca acestea, ca să însemni ceva, sunt necesare atitudini clare și ferme”.

CTP a continuat: „Polonia anunță că nu trimite trupe în Groenlanda. Italia, prin vocea Giorgiei Meloni, respinge net atitudinea lui Trump față de Groenlanda și Danemarca. Ungaria e cu totul de partea lui Trump. Canada spune că nu va plăti miliardul cerut de triplul președinte. Franța nu intenționează să dea un răspuns favorabil ofertei venite de la Washington. Austria, deși nu e membru NATO, susține suveranitatea Groenlandei”.

În final, gazetarul a scris că România nu contează în geopolitica mondială pentru că, în opinia sa, ministrul de Externe, Oana Țoiu, nu există, iar președintele României practică un „curluntrism de Dunărea de Jos” care „nu merge în Atlantic”.

„Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Agheasmă, România nu e luată în seamă de nimeni”, a conchis Cristian Tudor Popescu.