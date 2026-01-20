Misiunea Arctic Angels: să stăpânească cele mai dure medii de pe planetă

Reactivată în 2022, după o pauză de 57 de ani, de fostul șef al Statului-Major al Armatei SUA, generalul McConnville, divizia se concentrează pe trei priorități: capacitatea arctică, pregătirea pentru operațiuni la scară largă și cooperarea cu aliații, potrivit Army University Press.

„Mă aștept ca fiecare soldat din această divizie să fie un maestru în meseria sa, în războiul arctic”, a spus generalul McConnville.

Această declarație a definit misiunea Arctic Angels – nu numai să opereze în condiții de vreme rece și pe teren montan, ci și să demonstreze că stăpânesc aceste condiții.

Divizia operează din Centrul de Instruire pentru Război în Nord, unde își perfecționează abilitățile vitale pentru a opera în acest mediu – inclusiv căderea liberă militară, alpinismul pe gheață, schiul, mersul cu rachetele de zăpadă, antrenamentul pentru traversarea munților și temutele exerciții de spargere a gheții.

Infanterii marini americani din cadrul Batalionului de debarcare, Batalionul 1, Regimentul 2 Infanterie Marină, Unitatea Expeditionară 22 Infanterie Marină, atacă un obiectiv pe un poligon de tragere cu muniție reală în timpul exercițiului Alexander the Great 2019 din Volos, Grecia, 7 ianuarie.
Arctic Angels se concentrează pe trei priorități: capacitatea arctică, pregătirea pentru operațiuni la scară largă și cooperarea cu aliații, Foto: Profimedia Images

Antrenamentul dur al membrilor Arctic Angels: se aruncă în apă rece ca gheața

Pentru a-i pregăti pentru riscul real de a cădea prin gheață, soldații americani se aruncă în mod deliberat în apa rece printr-o gaură făcută în gheață. Ei trebuie să-și recâștige rapid calmul, să-și controleze respirația și să se tragă înapoi în siguranță.

Este același exercițiu efectuat de Royal Marines și forțele atașate în Norvegia, care este conceput pentru a ajuta soldații să depășească efectele șocului provocat de apa rece, să-și recâștige pregătirea de luptă și să-i ajute să opereze eficient în medii de iarnă nemiloase.

un soldat al trupelor Arctic Angels se antreneaza in apa inghetata
Pentru a-i pregăti pentru riscul real de a cădea prin gheață, soldații americani se aruncă în mod deliberat în apa rece printr-o gaură făcută în gheață, Foto: Sgt. Austin Baker, U.S. Army

Preceptele „Arctic Angel” oferă o bază pentru disciplină și reziliență: „Soldații de iarnă sunt buni și vara, dar invers nu se aplică”, se afirmă în ordinele diviziei. Această abordare reflectă un angajament față de pregătirea completă pentru a preveni conflictele și a proteja stabilitatea globală.

Divizia 11 Aeropurtată este situată strategic pentru a răspunde rapid atât în Pacific, cât și în regiunea arctică. Brigăzile aeropurtate și de asalt sunt pregătite pentru desfășurări multidomeniu în sprijinul comandamentelor combinate. Transformarea brigăzii Stryker în infanterie ușoară optimizează mobilitatea și eficiența acesteia pentru răspunsuri rapide.

Donald Trump a reaprins tensiunile legate de Groenlanda după ce a amenințat public că Statele Unite ar putea „prelua” insula folosind trupele de elită Arctic Angels, ironizând în același timp capacitatea de apărare a teritoriului autonom. Președinte a declarat în mod batjocoritor că Groenlanda „se apără cu două sănii trase de câini”, sugerând că rezistența locală ar fi simbolică în fața unei forțe militare americane specializate în războiul arctic.

SUA, Rusia și China își dispută dominația strategică în zona Arcticii

Arctica devine tot mai importantă din punct de vedere strategic, pe măsură ce China și Rusia își extind influența în regiune. Strategia Națională pentru Regiunea Arctică a SUA subliniază riscurile generate de cooperarea economică și militară între aceste două puteri. Divizia 11 Aeropurtată a fost desemnată să domine acest teren dur, având baza în Alaska, statul american aflat în proximitatea teritoriului rus.

3 soldati din Batalionul 1, Regimentul 5 Infanterie „Bobcats”, Brigada 1 Combat Team, Divizia 25 Infanterie, efectuează un exercițiu de tragere cu muniție reală în zona de antrenament Yukon, Alaska, ca parte a rotației 22-02 a Centrului Multinațional de Pregătire Pacific, la 15 martie 2022. Brigada a fost redenumită la 6 iunie 2022 ca element al Diviziei 11 Aeropurtate. Ce trei soldati poarta echipament de cmauflaj ab si trag cu armele de dupa o gramada de zapda
Misiunea Arctic Angels: să stăpânească cele mai dure medii de pe planetă, Foto: Benjamin Wilson, U.S. Army

23 de lacune în capacitățile forțelor din această regiune

Pentru a aborda provocările specifice Arcticii, armata a identificat 23 de lacune în capacitățile forțelor din această regiune, conform Army University Press. Printre probleme se numără comunicațiile slabe, echipamentele fragile la temperaturi scăzute și dificultăți în mobilizare. În ciuda acestor provocări, soldații diviziei demonstrează tenacitate și ingeniozitate, inspirându-se din tradițiile poporului indigen al Alaskăi.

Trump vrea să folosească trupele Arctic Angels contra protestatarilor din Minnesota

Donald Trump și-a amenințat recent oponenții politici din SUA că va folosi Legea Insurecției și „va termina rapid cu circul”, pe fondul situației tensionate din Minnesota după ce un ofițer de imigrare american a împușcat un bărbat venezuelean care fugea de un control rutier. Incidentul are loc la o săptămână după împușcarea mortală a unei femei, mamă a 3 copii.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu îi opresc pe agitatorii profesioniști și insurgenți să atace patrioții de la I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea Insurecției pe care mulți președinți au făcut-o înaintea mea și voi pune rapid capăt parodiei care are loc în acel stat cândva măreț. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele DJT”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Tensiunile se intensifică în timpul protestului anti-ICE, în urma unui incident armat în care au fost implicați agenți federali în nordul orașului Minneapolis, Minnesota, SUA, pe 14 ianuarie 2026. Cu o săptămână înainte, un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat mortal pe Renee Nicole Good.
Proteste masive în Minnesota Foto: Profimedia Images

Pentagonul a ordonat celor 1.500 de soldați ai unității staționate în Alaska să fie pregătiți să intervină în statul democrat pe fondul amplelor manifestații împotriva acțiunilor abuzive ale ICE contra migranților. Dar unii experți consideră că acest lucru ar putea avea un cu totul alt scop, potrivit Le Figaro.

În paralel, guvernatorul democrat al statului, Tim Walz, a mobilizat Garda Națională a statului pentru a sprijini poliția locală însărcinată cu garantarea „drepturilor pașnice” ale manifestanților.

Legea Insurecției” (în engleză, The Insurrection Act) este o serie de legi federale care autorizează președintele Statelor Unite să utilizeze forțele armate americane (inclusiv Garda Națională federalizată) pe teritoriul intern al țării pentru a aplica legea în anumite circumstanțe excepționale. Acest act este o excepție majoră de la Actul Posse Comitatus din 1878, care, în general, interzice utilizarea armatei federale pentru scopuri de aplicare a legii civile.

