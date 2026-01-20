General NATO: „Rusia a fost descurajată de Armata Română”

Generalul NATO a spus că Alianța monitorizează constant amenințările venite dinspre Rusia, inclusiv semnalele legate de posibile intenții ostile față de statele membre. În acest context, România este văzută drept un element-cheie de stabilitate pe flancul estic.

„Observăm amenințarea rusească de-a lungul Alianței și cum se manifestă, cu intențiile ei de a ataca teritorii NATO. Suntem foarte încrezători că Rusia a fost descurajată de a ataca datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, asta este vestea bună”, a declarat Alexus G. Grynkewich, în cadrul conferinței de presă.

El a subliniat însă că evoluția războiului din Ucraina rămâne greu de anticipat și că nimeni nu poate spune în acest moment când și cum se va încheia conflictul.

Războiul din Ucraina, imposibil de anticipat

Șeful militar NATO a atras atenția că situația de securitate din regiune este în continuă schimbare și necesită o monitorizare atentă.

„Când și cum se va termina războiul din Ucraina și ce se va întâmpla cu Rusia va trebui să urmărim cu atenție. Este imposibil de pronosticat acest lucru acum. Rusia are o armată mare, iar noi ne-am asigurat că vom fi pregătiți să descurajăm”, a mai spus generalul NATO.

România, scutul NATO din estul Europei. Ce spune Armata Română

La aceeași conferință de presă a fost prezent și Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Acesta a explicat că nu poate face o predicție clară legată de un eventual atac al Rusiei asupra unei țări NATO în următorii ani.

„Rusia este un actor statal impredictibil și asta este și motivația pentru care pregătim aceste planuri regionale, în principal pentru a descuraja Rusia să facă o astfel de mișcare”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful Armatei Române a declarat că, în contextul tensiunilor de pe flancul estic al NATO, România va fi pregătită de orice. Țara noastră își crește capacitatea de pregătire militară a populației, iar armata poate instrui între 2.000 și 10.000 de militari pe an, prin programe de voluntariat și sesiuni succesive de pregătire, în funcție de buget.

Președintele rus, Vladimir Putin, a negat în repetate rânduri că Rusia ar avea planuri de a ataca Alianța Nord-Atlantică și a susținut că un asemenea gest ar fi lipsit de logică, având în vedere superioritatea militară convențională a NATO.