”Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, a declarat Emil Boc.

În municipiul Cluj Napoca sunt așteptat în secțiile de votare 273.717 persoane. Totodată, la nivelul județului Cluj sunt înregistrate 612.520 de persoane cu drept de vot, care sunt așteptate în 665 de secții de votare.

Urmăriți pe Libertatea:

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Alegeri locale 2020. Ce se întâmplă cu Gabriela Firea dacă pierde, ce se întâmplă cu Nicușor Dan dacă pierde

primele date ale EXIT POLL Cluj Napoca

live update cu prezența la vot la alegerile locale 2020

Citeşte şi:

Istoria votului e de partea lui Firea: niciun primar cu mandat întreg nu a pierdut în București, când a candidat a doua oară

VIDEO | Bătaie între reprezentanții PNL și PSD într-un cabinet medical unde se scoteau, noaptea, adeverințe pentru urna mobilă

La jumătatea zilei de votare, Bucureștiul este pe ultimul loc ca prezență la urne, dar numărul e mai mare decât în 2016

PARTENERI - GSP.RO FOTO Bianca Drăgușanu, întâlnire cu Ciprian Marica: „Am fost la un suc cu el”. Incredibil ce s-a întâmplat după

PARTENERI - PLAYTECH BREAKING NEWS: Cum încalcă Gabriela Firea legea, în ziua votării. Ludovic Orban, apel de ultimă oră

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2020. Balanțele au parte de un context avantajos pentru a renunța rapid la planurile păguboase

Scoala9.ro EDUCAȚIA ÎN LUME. Protestul „nu contează cât de lung am părul” al elevilor thailandezi