„Eu nu m-am dat după fusta mătușii Mărioara să spun că nu m-am gândit, că aștept să văd cine candidează, că vă voi răspunde mai târziu. Eu mi-am spus opțiunea mea, nu știu încă dacă va candida sau nu Florin Cîțu, dar dacă va candida, eu îl susțin și nu-i un secret asta. Am spus și când a candidat pentru funcția de prim-ministru că este omul potrivit la locul potrivit și am venit cu argumente”, a declarat Emil Boc într-o emisiune la B1TV.

Primarul Clujului a insistat că această susținere nu este un act împotriva actualului președinte liberal Ludovic Orban care și-a anunțat deja candidatura pentru un nou mandat.

„Eu nu îl susțin pe Florin Cîțu împotriva lui Ludovic Orban. Suntem colegi de partid toți, și înainte de acest Congres, și după acest Congres vom rămâne colegi. Opțiunea mea – pentru că este un Congres, pentru că sunt mai multe candidaturi – nu este împotriva cuiva, este pentru PNL pentru că apreciez că prezentul este Ludovic Orban, viitorul este Florin Cîțu”, a spus Emil Boc.

El a arătat că PNL are nevoie de „predare către cineva care să ducă partidul în sus” după mandatul lui Ludovic Orban.

„Eu cred că premierul Ludovic Orban, actual președinte al partidului, a dus partidul până la un anumit nivel la care este astăzi și merită mulțumirile, aprecierile și recunoașterea partidului pentru munca extraordinară pe care a dus-o ca președinte. A luat partidul de jos, l-a dus învingător în europarlamentare, l-a dus învingător în alegerile prezidențiale, l-a dus la victorie la locale, n-a reușit la alegerile parlamentare să obțină scorul care trebuia să ne poziționeze acolo unde am fi așteptat cu toții. Asta înseamnă că acum e nevoie de o preluare de ștafetă, de cineva care să ducă partidul în sus. (…) Eu nu cred că a te încăpățâna într-o funcție este o soluție. Și eu am fost șapte ani președinte de partid, dar când am apreciat că nu mai pot fi un factor care să ducă partidul înainte, mi-am dat demisia. Am considerat că trebuie să vină altcineva care să ducă partidul la nivelul următor”, a afirmat Emil Boc.

În urmă cu patru zile, premierul Florin Cîțu a confirmat că va candida pentru o poziție de conducere în PNL, fără a preciza dacă este chiar cea de președinte. Deși a arătat că are o relație „foarte bună” cu Ludovic Orban, Cîțu a refuzat să spună dacă îl va susține în alegerile interne din partid.

Premierul Florin Cîțu s-a întâlnit luni cu primarul Clujului, Emil Boc, o întâlnire despre care presa a speculat că ar pregăti organizarea taberelor în vederea congresului din vară.

Ludovic Orban a anunțat deja că va candida în congres pentru un nou mandat de președinte. „Candidez cu o carte de vizită cunoscută de colegii mei şi care e, practic, un argument puternic pentru a putea să mă prezint în faţa colegilor cu un proiect pe următorii patru ani, care să permită PNL să realizeze pentru România tot ce a promis”, spunea Ludovic Orban.







