„Dacă Putin ar câștiga, ar fi la Odesa. Dacă ar câștiga, ar fi la vest de Nipru. Dacă ar câștiga, ar schimba guvernul (ucrainean – n.r.). Realitatea este că Rusia pierde acest război”, spune generalul în rezervă Keith Kellogg, care s-a întâlnit săptămâna trecută, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Kellogg, avansul trupelor rusești în Donbas este inutil. „Dacă numărăm metrii ca avans, nu milele, atunci da, este un succes. Dar prețul pe care îl plătesc este enorm”, explică emisarul special al președintelui Donald Trump.

Generalul în rezervă Kellogg a dezvăluit că a existat recent o discuție la Casa Albă despre starea armatei ruse. „Scuze pentru doamnele de aici, dar conversația s-a îndreptat spre presupusa putere a armatei ruse. Unele au spus că este destul de puternică. Apoi le-am spus tuturor celor din sală: «Le-am da o bătaie» (rușilor – n.r.). Tot ce vreau să spun este să nu luăm afirmațiile lor ad litteram. Nu sunt atât de puternici pe cât spune Putin”, subliniază Keith Kellogg.

În opinia emisarului american, războiul ruso-ucrainean a evoluat de la o confruntare între tancuri și artilerie la o bătălie între drone. „Rusia nu mai este ceea ce era pe vremuri. Europenii devin mai puternici și, dacă aș fi Putin, aș înceta să le mai amintesc de armele nucleare, pentru că Marea Britanie le are, Franța le are, ca să nu mai vorbim de Statele Unite», afirmă el.

