Garanții de securitate pentru Ucraina și presiuni asupra Rusiei

Volodimir Zelenski a anunțat pe contul său de Telegram că a vorbit cu emisarul Kellogg despre garanții de securitate pentru Ucraina și presiuni asupra Rusiei în scopul încheierii războiului.

„Am discutat despre diverși vectori de cooperare – cum să se realizeze o pace reală și să se garanteze securitatea Ucrainei. Acestea sunt proiecte separate în cadrul inițiativei PURL pentru finanțarea producției și achiziționării de (sisteme de apărare – n.r.) Patriot, acorduri bilaterale solide privind producția în comun de drone și arme pe care le-am oferit Americii. Contăm pe o reacție pozitivă din partea Statelor Unite”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Zelenski a mai anunțat că a abordat cu Kellogg modalități de presiuni asupra Rusiei prin politici tarifare și sancțiuni, precum și despre organizarea unui summit tripartit la cel mai înalt nivel între Kiev, Washington și Moscova. „Formatul tripartit la nivel de lideri de stat este, fără îndoială, cel mai eficient” pentru a grăbi încheierea agresiunii militare ruse, a remarcat președintele ucrainean.

Pregătiri pentru Adunarea Generală a ONU

„De asemenea, am discutat despre returnarea copiilor ucraineni răpiți, cooperarea internațională pe această cale, condițiile în care se află copiii noștri.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

În plus, ne pregătim pentru cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York. Am discutat despre evenimentele planificate, coordonarea dintre Ucraina și America și lucrul în cadrul unei coaliții a celor interesați. Lucrăm la potențiale întâlniri și diverse formate”, a menționat Zelenski.

NATO, provocată de Rusia cu drone lansate spre Polonia

Ultima vizită a lui Kellogg la Kiev datează de la sfârșitul lunii august. Emisarul american a spus atunci că activitatea diplomatică privind asigurarea unor garanții de securitate pentru Ucraina continuă și este foarte dificilă.

Potrivit CNN, Keith Kellogg se deplasa spre Polonia în momentul intruziunii dronelor rusești. Cu toate acestea, emisarul american și-a continuat călătoria spre destinația finală Kiev.

Cel puțin 19 drone rusești au intrat în noaptea de marți spre miercuri în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de Polonia cu ajutorul unor aliați din NATO. Polonia a devenit astfel primul stat membru NATO care a eliminat drone rusești de la lansarea războiului din Ucraina. Autoritățile poloneze au identificat până acum resturi de la 16 drone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE