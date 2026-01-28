Reuniți la o masă de lucru, cei trei lideri de stat au făcut „apel la o trezire strategică a Europei”, reînarmare și creşterea rolului NATO în Arctica.

Interesul manifestat de Donald Trump față de Groenlanda „este un apel la o trezire strategică a întregii Europe”, a declarat Macron, flancat de premierul Danemarcei şi premierul teritoriului autonom danez.

Această „trezire” trebuie să conducă la o „afirmare a suveranităţii noastre europene, la contribuţia noastră la securitatea Arcticii, la o luptă împotriva amestecurilor străine şi dezinformării, la o luptă împotriva modificărilor climatice”, a subliniat șeful statului francez.

Macron a reiterat „solidaritatea” Franţei şi „ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială” a Danemarcei. „Franţa va continua să apere aceste principii, conform Cartei ONU”, a subliniat el.

Președintele francez şi-a exprimat susţinerea faţă de un „angajament sporit al NATO în Arctica”, la care Parisul este „pregătit să ia parte”.

„Vă mulţumesc pentru susţinerea foarte fermă, vă mulţumesc pentru că apăraţi valorile fundamentale pe care le împărtăşim şi pe care nu le putem încălca”, i-a răspuns Mette Frederiksen.

Şefa guvernului danez a îndemnat Europa „să facă mai mult decât ceea ce se spune în mod public în acest moment” pentru a se reînarma, în contextul în care amenințările cresc asupra ei, mai ales dinspre Rusia.

„Nu până în 2035, aşa cum a decis NATO. Regret s-o spun, ar fi prea târziu”, a declarat Frederiksen.

„NATO ar trebui să joace un rol mult mai important în regiunea Arctică şi în Marele Nord, inclusiv în Groenlanda, în jurul Groenlandei”, a transmis premierul danez.

Dacă Europa este „unită”, dacă „nu face compromisuri cu privire la valorile sale democratice” şi dacă europenii comunică „în mod clar, în cazul unei ameninţări exterioare, că Europa se va apăra şi va răspune”, „atunci putem avansa împreună”, a apreciat Mette Frederiksen.

La rândul lui, Jens-Frederik Nielsen pentru susţinerea Groenlandei. „Aţi fost alături de noi într-o situaţie extrem de dificilă. În Groenlanda, noi nu uităm”, a declarat el.

