„Creștem această forță comună de la nivelul de brigadă la cel al unui corp de armată, ceea ce înseamnă că poate ajunge până la 50.000 de soldați, capabili să fie desfășurați într-un angajament major” și „capabili să reunească alți parteneri europeni și să fie puși la dispoziția” NATO, a declarat șeful statului francez în cadrul unei conferințe de presă cu premierul britanic Keir Starmer la baza militară din Northwood, în nord-vestul Londrei.

Această forță, care va fi denumită de-acum încolo Forța comună franco-britanică, joacă deja un „rol important în organizarea Coaliției celor dispuși”, a precizat Palatul Elysee.

Înființată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția celor dispuși este formată din 31 de țări care sprijină Ucraina în fața invaziei ruse. Un obiectiv al acestei coaliții este de a organiza o forță terestră condusă de Europa care să supravegheze o eventuală încetare a focului între Ucraina și Rusia.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat pe X că a participat joi, prin videoconferinţă, la o „reuniune foarte fructuoasă” a Coaliţiei celor dispuși, convocată de Keir Starmer şi Emmnuel Macron.

Today I joined a very good meeting of the Coalition of the Willing convened by UK PM @Keir_Starmer and President @EmmanuelMacron to discuss further support for Ukraine. We welcomed the participation of US Special Envoy General Kellogg and Senators Graham and Blumenthal.



