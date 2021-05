Le président de la République française Emmanuel Macron, accompagné du ministre de la Santé et des Solidarités et du secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles, visite le service psychiatrie de l’enfant et l’adolescent du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, France, le 14 avril 2021, afin d'évoquer l'impact psychologique de la crise du Covid-19 (coronavirus) et du confinement sur les enfants et les adolescents. © Christian Hartmann/Pool/Bestimage French President Emmanuel Macron visits the child and adolescent psychiatry department of the University Hospital of Reims, France, on April 14, 2021.