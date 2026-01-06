Prânzul este prevăzut să aibă loc începând cu 13:45 ora Bucureștiului, după o întâlnire de aproximativ 30 de minute între Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, care a sosit deja la Paris.

Summitul, organizat în format fizic, este programat de la 16:10 ora Bucureștiului. În total, 27 de lideri de stat și alți opt reprezentanți de state sau organizații internaționale sunt așteptați la summit, printre care președintele Nicușor Dan, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni etc. Steve Witkoff și Jared Kushner vor participa din partea Statelor Unite.

Steve Witkoff și Jared Kushner susprinși la Palatul Elysee Foto: Profimedia

Potrivit Palatului Élysée, obiectivul summitului este de a stabili o „convergență” între americani, europeni și ucraineni privind „modalitățile operaționale” ale garanțiilor de securitate ce ar urma să fie oferite Ucrainei în cazul încetării agresiunii militare rusești.

Cinci puncte-cheie

Un consilier prezidențial francez a declarat că participații la summit vor încerca să ajungă la o poziție comună asupra a cinci puncte, care vor fi coordonate apoi cu Statele Unite. „Reuniunea va permite angajamente asupra a cinci puncte: încetarea focului și monitorizarea respectării acestuia, sprijinul continuu pentru forțele armate ucrainene, formatul pentru desfășurarea de forțe multinaționale pe teritoriul ucrainean, angajamente privind acțiunile aliate în cazul unei noi agresiuni rusești împotriva Ucrainei și cooperarea pe termen lung în domeniul apărării”, a precizat consilierul respectiv, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru Evropeiskaia Pravda.

Trupele occidentale nu vor staționa pe linia de demarcație

Summitul se va axa în special asupra modalităților de monitorizare a liniei de demarcație. Un oficial de la Palatul Élysée a subliniat că trupele occidentale nu vor fi desfășurate acolo. „Vorbim despre o linie de 1.400 de kilometri, iar prezența soldaților acolo nu are sens nici tactic, nici strategic”, a spus el.

„Este crucial să avem toate mijloacele tehnice pentru a monitoriza situația de la sol: drone, sateliți și așa mai departe. Dar, mai presus de toate, noi – americanii, europenii și ucrainenii – înțelegem clar ce trebuie să facem în cazul unei încălcări a încetării focului”, a insistat oficialul.

Palatul Elysee a transmis că vor fi făcute publice doar informațiile permise de „secretul militar”, fără detalii despre efectivele sau contribuțiile concrete ale statelor participante. „Ambiția noastră este să anunțăm finalizarea lucrărilor de convergență”, a precizat un consilier.

