„Am ordonat portavionului Charles de Gaulle, mijloacelor sale aeriene și escortei sale de fregate să se întrepte către Mediterana”, a declarat șeful statului francez într-o alocuțiune televizată ținută marți seara.

Potrivit lui Macron, Franța a desfășurat în ultimele ore, în regiune, avioane militare de tip Rafale, sisteme de apărare antiaeriană și radare aeropurtate.

Fregata Languedoc și mijloace de apărare antiaeriană au fost trimise în Cipru, unde baza aeriană britanică de la Akrotiri a fost atacată luni de o dronă iraniană.

Două baze franceze, lovite de iranieni

Emmanuel Macron a dezvăluit că două baze militare franceze au suferit „lovituri limitate, care au provocat pagube materiale”, în urma unor atacuri iraniene.

Franța a doborât mai multe drone „în legitimă apărare”, încă din primele ore ale ripostei iraniene în țările vecine care găzduiesc baze militare americane.

Coaliție pentru securizarea „căilor maritime esenţiale pentru economia mondială”

Preşedintele francez și-a exprimat totodată voința de a forma o coaliţie pentru a reuni mijloace, „inclusiv militare”, cu scopul de a securiza „căile maritime esenţiale pentru economia mondială”.

„Astăzi, strâmtoarea Ormuz este de fapt închisă. Canalul Suez şi Marea Roşie sunt, de asemenea, tensionate şi ameninţate”, a subliniat Macron.

„Am luat iniţiativa de a forma o coaliţie pentru a reuni mijloace, inclusiv militare, pentru a relua şi securiza traficul pe aceste rute maritime esenţiale pentru economia mondială”, a spus el.

Critici la adresa operațiunii militare americano-israeliene

Șeful statului francez a criticat din nou acțiunea „unilaterală” a SUA împotriva regimului din Republica Islamică Iran. În opinia lui, operațiunea americano-israeliană „a fost desfășurată în afara dreptului internațional”.

Cu toate acestea, Macron a atras atenția că „Republica Islamică Iran poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie” și că „nu trebuie să plângem” dictatorii care trag asupra propriului popor. În ceea ce privește viitorul Iranului, președintele francez a subliniat că „poporul iranian trebuie să își decidă liber destinul”.

Apel la încetarea ofensivei israeliene în Liban

Președintele francez a cerut, de asemenea, Israelului să înceteze ofensiva din Liban în scopul creării unei zone tampon: „Aceasta ar fi o escaladare periculoasă și o eroare strategică”. „În ultimele ore, războiul s-a extins în Liban, de unde Hezbollah a comis greșeala majoră de a ataca Israelul și de a pune în pericol poporul libanez”, a spus el.

„Hezbollah trebuie să înceteze absolut toate atacurile și fac apel către Israel să respecte teritoriul libanez și integritatea acestuia”, a notat șeful statului francez.

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franţa rămâne o putere care caută să păstreze pacea, o forţă puternică şi stabilă”, a conchis Emmanuel Macron.

