La ora 12:00, datele din sistem arătau o producție de 2.450 MW provenită din parcurile fotovoltaice dispecerizabile, în condițiile în care consumul total din rețeaua națională era de doar 2.984 MW. Această diferență minimă a permis energiei solare să domine autoritar mixul energetic al amiezii.

Export masiv la prânz și aportul invizibil al prosumatorilor

În condițiile în care capacitatea totală instalată în parcurile fotovoltaice din România depășește 4.000 MW, producția ridicată din mijlocul zilei a împins țara într-o poziție de exportator net.

La ora 12:00, România livra peste granițe energie electrică la o putere de peste 1.800 MW, chiar dacă celelalte surse clasice de generare au fost reduse.

La scăderea consumului din rețeaua națională contribuie direct și prosumatorii. Aceștia dețin, la rândul lor, o capacitate instalată estimată la încă 4.000 MW.

În orele cu insolație puternică, prosumatorii își acoperă propriul consum din producția panourilor de pe acoperișuri, reducând substanțial cererea de energie preluată din rețeaua generală.

Problemele de la Cernavodă și deficitul din timpul serii

Performanța din timpul zilei maschează însă o vulnerabilitate structurală a sistemului energetic. România nu beneficiază în prezent de energia nucleară oferită de centrala de la Cernavodă, unde ambele reactoare sunt oprite ca urmare a debitului scăzut al Dunării.

Aceeași secetă afectează și producția hidrocentralelor, reducătorul de debit limitând aportul apei la mixul național.

Această configurație creează un dezechilibru major odată cu lăsarea întunericului. În vârful de consum de seară, când producția panourilor solare scade la zero, sistemul național trece aproape inevitabil pe importuri.

Centralele pe gaze, cele pe cărbune și capacitatea redusă de stocare în baterii disponibilă în prezent nu pot acoperi singure cererea din orele de vârf, chiar și într-o zi de weekend cu un consum mai redus.

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