Epurarea masivă de la Ministerul Apărării din Rusia a dus la peste 20 de dosare penale. Averile uriașe acumulate de ofițerii lui Putin pe seama războiului din Ucraina

Potrivit calculelor jurnaliștilor, valoarea totală a prejudiciului cauzat de aceste infracțiuni a fost de peste 6,5 miliarde de ruble. În același timp, în unele cazuri, prejudiciul nu este specificat.

Liderii în ceea ce privește valoarea prejudiciului calculat de anchetă sunt Timur Ivanov (caz de luare de mită la o scară deosebit de mare, prejudiciu – peste 2,18 miliarde de ruble), fostul adjunct al șefului Ministerului Apărării Dmitri Bulgakov (deturnare de fonduri la o scară deosebit de mare, prejudiciu – 1,3 miliarde) și directorul general al LLC „ERSM Siberia” Roman Bezrukov (fraudă la o scară deosebit de mare, prejudiciu – 993,8 milioane), citează ziarul independent rus Novaya Gazeta.

Flota de mașini a lui Timur Ivanov

Timur Ivanov are 12 mașini, între care un Mercedes-Benz G63, de 15 milioane de ruble, circa 145.000 de euro, înregistrat pe numele șoferului său, și mai multe automobile de epocă, relatează agenția de stat RIA Novosti. În total, el ar fi prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro.

Flota de vehicule a lui Ivanov include 12 mașini, între care un SUV-Chevrolet Suburban și o limuzină de lux ZiS-110, fabricată în 1950. Costul acesteia din urmă este estimat astăzi la 18 milioane de ruble, aproximativ 170.000 de euro.

Pe numele lui Ivanov mai sunt înmatriculate un Cadillac Escalade din 2021 și o mașină de epocă, produsă în 1967. Svetlana Zaharova, soția lui Ivanov, deține un Bentley Continental, un Aston Martin, Hummer H2 și două motociclete.

Șase condamnări

În ultimele patru luni, au fost inițiate 11 astfel de cazuri penale, iar verdictele au fost deja pronunțate în șase cazuri – mai mulți inculpați au fost condamnați la pedepse lungi cu închisoarea.

Președintele rus Vladimir Putin prezidează o reuniune a cabinetului de miniștri, prin videoconferință, la reședința de stat Novo-Ogaryovo, din afara Moscovei, Rusia, miercuri, 16 octombrie 2024. Foto: Profimedia Images

Cazuri de condamnare:

Fraudă în construcția de buncăre pentru Ministerul Apărării

Inculpați: Dmitri Pipko, fost director general adjunct al Atlas LLC, Andrey Epifantsev, fost director general al M-Stroy LLC, Alexander Andreev, om de afaceri.

Cazul: instanța a decis că inculpații au supraestimat volumul și costul materialelor, care existau doar pe hârtie, în timpul construcției de instalații subterane secrete pentru Ministerul Apărării. Andreev nu a fost prezent la proces, a semnat un contract cu Ministerul Apărării în timpul procesului, s-a ascuns și figurează ca dispărut.

Verdict: Pipko și Epifantsev condamnați la 7 și, respectiv, 3 ani de închisoare.

Furt de pădure sub pretextul tăierii sanitare

Inculpat: Dmitri Kurakin, fost șef al Departamentului de relații patrimoniale din cadrul Ministerului Apărării.

Contextul cazului: Potrivit anchetei, Kurakin a organizat tăierea ilegală a unei păduri sănătoase sub pretextul unor măsuri sanitare. Pădurea a fost vândută Chinei, iar parcelele cu copaci tăiați au fost transferate unor oameni de afaceri pentru depozite de deșeuri. Acțiunile lui Kurakin au cauzat daune substanțiale statului.

Sentință: La 25 noiembrie, instanța l-a condamnat pe Kurakin la 17 ani de închisoare.

Primirea de mită pentru încheierea unui contract de stat

Inculpat: Evgheni Makeev, fost șef al Departamentului de Ordine de Stat al Ministerului Apărării.

Cazul: Makeev a fost acuzat că a primit mită în valoare de 1,8 milioane de ruble de la directorul uzinei Metallist, Serghei Cherviakov, pentru încheierea unui contract de stat. Fondurile au fost transferate prin intermediari, iar acțiunile lui Makeev au fost calificate drept infracțiune de corupție.

Sentință: La 13 noiembrie, Makeev a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare.

De la demisia lui Serghei Șoigu din funcția de ministru al apărării, mai mulți oficiali militari de rang înalt au fost reținuți în Rusia.

Ministrul adjunct al apărării, Timur Ivanov, generalul-locotenent Iuri Kuznețov, șeful Departamentului principal de personal al Ministerului Apărării, și generalul-locotenent Vadim Șamarin, șeful adjunct al Statului Major al Forțelor Armate Ruse, au fost arestați în cazul de luare de mită.

Cel mai mare buget militar din istoria modernă a Rusiei

Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a promulgat duminică, 1 decembrie, noul buget al Rusiei pentru perioada 2025-2027, care prevede pentru anul viitor o sumă-record destinată armatei la aproape trei ani de invazie la scară largă în Ucraina, relatează The Moscow Times.

Aproximativ 32,5 la sută din bugetul pentru 2025 – sau 13,5 trilioane de ruble (119 miliarde de euro) – a fost alocat pentru „apărarea națională”. Acest buget este cu 25 la sută mai mare alocat armatei ruse în acest an.

Bugetul militar al Rusiei a crescut de la an la an, fiind de 3,5 trilioane de ruble (30,7 miliarde euro) în 2021, 6,8 trilioane (59,7 miliarde de euro) în 2023 și 10,8 trilioane (94,8 miliarde de euro) în 2024. Conform The Moscow Times, Rusia va avea anul viitor cel mai mare procentaj din PIB alocat armatei de la destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991.

