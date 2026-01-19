Protestatarul iranian a primit duminică, 18 ianuarie, vizita familiei sale, potrivit organizației kurdo-iraniene Hengaw, cu sediul în Norvegia. Tânărul s-ar afla în stare bună de sănătate.

„Hengaw a aflat că familiei lui Erfan Soltani i s-a acordat astăzi, duminică, 18 ianuarie 2026, o scurtă vizită personală, și a confirmat că acesta este în viață și într-o stare fizică stabilă. Această evoluție survine după zile de îngrijorare extremă cu privire la soarta lui Soltani”, a precizat pe X organizația neguvernamentală independentă care monitorizează și documentează încălcările drepturilor omului în Iran.

EXCLUSIVE – Hengaw



Hengaw has learned that the family of Erfan Soltani has been granted a brief in-person visit with him today, Sunday, January 18, 2026, and has confirmed that he is currently alive and in stable physical condition.



This development comes after days of extreme… pic.twitter.com/kwcSHVeVMG — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026

Erfan Soltani a fost arestat joi, 8 ianuarie 2026, în timpul protestelor publice din Karaj. Câteva zile mai târziu, autoritățile au informat familia că trebuie să se prezinte la închisoare miercuri, 14 ianuarie, pentru o ultimă vizită înainte de execuție, indicând în mod clar o condamnare la moarte.

„Execuția nu a avut loc la data anunțată. În urma îngrijorării și a anchetelor pe scară largă, oficialii Republicii Islamice Iran au negat ulterior că ar fi fost pronunțată o sentință de condamnare la moarte împotriva lui. Până la scurta vizită de astăzi însă, familia nu a avut nicio confirmare directă că Erfan Soltani era încă în viață”, a mai transmis Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului (Hengaw Organization for Human Rights)



Și un membru al familiei a dezvăluit pentru CNN că tânărul iranian trăiește. Somayeh, o rudă a lui Soltani, în vârstă de 26 de ani, care a refuzat să-și dezvăluie numele complet din motive de securitate, a declarat duminică că a primit vești de la familia din Iran că Soltani este în viață și a putut să se întâlnească cu familia sa.

„Rog pe toată lumea să ajute la asigurarea libertății lui Erfan”, a spus Somayeh într-un mesaj video.

