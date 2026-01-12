Execuții iminente

Autoritățile islamice din Iran au anunțat execuțiile iminente ale participanților la protestele împotriva regimului. Oficialii au declarat că, în urma procedurilor judiciare accelerate, primul grup de „lideri ai tulburărilor” condamnați va fi executat miercuri dimineață.

Printre cei condamnați la moarte se numără și protestatarul Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani. Execuția sa este programată pentru 14 ianuarie 2026, la doar câteva zile după arestarea sa în timpul protestelor.

Rapoartele indică faptul că execuția va fi efectuată prin spânzurare. Unele dintre execuții ar putea fi efectuate public, în conformitate cu legea islamică. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, familia lui Soltani a fost informată despre condamnarea la moarte pe 11 ianuarie și i s-a acordat doar o scurtă vizită de 10 minute. Lui Soltani i s-a refuzat accesul la un avocat, un proces echitabil sau orice oportunitate de a face apel, ceea ce pare a fi prima dintr-un potențial val de execuții rapide menite să suprime disidența.

I s-a refuzat accesul la dosar

Soltani, rezident al satului Fardis din suburbia Karaj a Teheranului, a fost arestat pe 8 ianuarie pentru participarea la protestele anti-ayatollahul Ali Khamenei, care s-au răspândit în tot Iranul de la începutul lunii ianuarie.

Deși Iranul a folosit anterior execuțiile ca instrument pentru a înăbuși disidența, aceste ucideri au fost în mare parte comise prin împușcare. Se pare că Soltani va fi spânzurat de viu, o premieră în protestele actuale.

De la arestarea sa, lui Soltani i s-ar fi negat drepturile legale fundamentale, inclusiv accesul la consiliere juridică și oportunitatea de a se apăra. De asemenea, familia sa nu a fost informată despre aspecte cheie ale cazului, inclusiv identitatea autorității care l-a arestat.

Familia lui Soltani ar fi fost informată pe 11 ianuarie că acesta a fost condamnat la moarte, a relatat Jfeed, citând Organizația Hengaw.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru Hengaw că autoritățile i-au informat că sentința este definitivă și va fi executată conform programului.

De asemenea, sora lui Soltani, care este avocat, a încercat să urmărească cazul pe căi legale. Cu toate acestea, până acum i s-a refuzat accesul la dosarul cazului și nu i s-a permis să-l reprezinte sau să conteste sentința.

Ar fi peste 10.000 de morți

Potrivit BBC World One, care citează un martor din Iran situația este mult mai gravă decât s-a relatat, susținând că sunt peste 10.000 de morți, cadavrele sunt îngrămădite în spitale și forțele de securitate trag direct asupra protestatarilor.

Surse din Teheran au relatat că forțele de securitate mergeau din ușă în ușă în zonele rezidențiale și comerciale pentru a confisca imagini de la camerele de supraveghere private. Au existat, de asemenea, rapoarte conform cărora forțele au confiscat antene parabolice, o măsură care poate restricționa și mai mult accesul la canalele de știri independente și la emisiunile străine, într-un moment în care autoritățile au înăsprit controlul asupra fluxului de informații, scrie Iran International ايران اينترنشنا.

Poporul iranian are nevoie de ajutor

Într-un mesaj pe rețeaua X este lansat un apel pentru sprijinul poporului iranian:



„Iată cum Republica Islamică înăbușă disidența: Închideți internetul. Ucideți protestatarii de pe străzi. Începeți execuții rapide pentru a teroriza societatea până la tăcere. Erfan Soltani a fost arestat sâmbătă, 10 ianuarie 2026. A fost condamnat la moarte fără drept la apărare. Autoritățile au informat familia sa că va fi executat miercurea aceasta. Poporul iranian are nevoie de ajutor. Regimul îi ucide prin toate mijloacele posibile. În secolul XXI, crimele împotriva umanității au loc, chiar acum”.

Donald Trump amenință Iranul cu intervenția armată

Donald Trump susține că liderii iranieni au solicitat negocieri, dar a avertizat că „ar putea fi nevoie să acționăm înainte de o întâlnire”. El a adăugat că iranienii „sunt obosiți să fie bătuți de Statele Unite”. Președintele american a menționat, de asemenea, că va discuta cu Elon Musk despre posibilitatea reinstalării accesului la internet în Iran prin intermediul serviciilor Starlink. „Este foarte bun la asta, are o companie foarte bună”, a spus Trump.

Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA analizează „opțiuni foarte puternice” în legătură cu Iranul, în contextul protestelor anti-guvernamentale care au intrat în a treia săptămână și care au dus la moartea a sute de oameni.

