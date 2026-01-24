Erik Tini, românul dispărut din Verona, a fost găsit în Ungaria

Erik Tini, tânărul de 23 de ani dat dispărut în Italia după ce a plecat de acasă pentru a merge la universitate, a fost găsit la Budapesta, în Ungaria, după mai multe zile în care nu s-a mai știut nimic despre el, scrie publicația il Dolomiti.

Dispariția a avut loc marți dimineață, 20 ianuarie, când tânărul a ieșit din locuință în jurul orei 7.30, spunând că merge la gară pentru a lua trenul spre Universitatea din Verona, unde este student. Din acel moment, Erik nu a mai revenit acasă și nu a mai putut fi contactat.

Familia, împreună cu echipa emisiunii „Chi lha visto?”, a lansat un apel public, după ce orele și zilele au trecut fără nicio veste.

Dispariția a stârnit îngrijorare, iar autoritățile au demarat căutări ample.

Din fericire, vineri, tânărul a fost identificat de autorități în gara din Budapesta, Ungaria, însă nu au fost făcute publice detalii suplimentare privind circumstanțele în care a ajuns acolo sau motivele deplasării sale în străinătate.

„Este în stare bună de sănătate. Mai mult nu pot spune”

Anunțul oficial al găsirii lui Erik a fost făcut de primarul localității Dolcè, Renato Comerlati, care a transmis un mesaj de mulțumire forțelor implicate în căutări.

„Datorită muncii carabinierilor, care au extins căutările peste tot, distribuind date și fotografii pentru a-l găsi pe Erik, tânărul a fost identificat, se află în străinătate. Mai mult nu pot spune, dar mulțumesc tuturor forțelor de ordine, voluntarilor și prefecturii care au coordonat operațiunea de căutare”, a declarat edilul.

Renato Comerlati a mai spus că tânărul de 23 de ani este în stare de bună de sănătate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE