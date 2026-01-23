Îngrijorare după dispariția lui Erik Tini, student român în Italia

În aceste momente, autoritățile și familia trăiesc ore de căutări și îngrijorare în legătură cu dispariția lui Erik Tini, un student român în vârstă de 23 de ani, de care nu se mai știe nimic din dimineața de marți, 20 ianuarie, conform publicației locale Verona Sera.

Tânărul locuiește împreună cu părinții săi în localitatea Dolcè, iar marți dimineață, în jurul orei 7.30, a plecat de acasă pentru a lua trenul către Verona, unde urmează cursurile Facultății de Informatică.

De atunci, nu s-a mai întors acasă.

Potrivit primelor verificări făcute de familie, nimeni nu l-a văzut pe Erik nici la universitate, nici în zonele frecventate în mod obișnuit de studenți.

Semnalmentele tânărului dispărut

În momentul dispariției, Erik purta o geacă maro din imitație de piele, o bluză gri cu mâneci lungi, o pereche de blugi și pantofi gri. Avea asupra sa un rucsac de culoare neagră.

Tânărul are o înălțime de aproximativ 1,85 de metri, ochi căprui și păr castaniu.

Un element care sporește îngrijorarea familiei este faptul că Erik a lăsat acasă atât telefonul mobil, cât și calculatorul, eliminând orice posibilă urmă digitală care ar fi putut ajuta la localizarea sa. Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile, ar avea asupra sa documentele de identitate.

Am contactat-o ​​telefonic pe Miriam, sora lui Erik. După ce a depus o plângere de dispariție la Carabinieri, ea a povestit ultimele ore dinaintea incidentului:

„Locuim în Dolcé, lângă gară. Erik studiază la Universitatea din Verona. Știm că a luat trenul în Dolcé, dar a coborât la Domegliara. Și asta e ciudat, pentru că are abonament la Verona Porta Nuova, apoi ia autobuzul până la Borgo Roma. Știm că a intrat în sala de așteptare și a ieșit cu biletul cumpărat de la automat”, le-a declarat Miriam, sora lui Erik, jurnaliștilor Trenta Today.

Apel public și anchetă în desfășurare

Dispariția lui Erik a fost raportată oficial la carabinieri, iar apelul pentru obținerea de informații utile a fost distribuit rapid pe rețelele sociale.

Cazul a fost preluat și de emisiunea „Chi lha visto?”, care a relansat apelul public în speranța că eventualele semnalări vor contribui la găsirea tânărului și la întoarcerea sa în siguranță acasă.

Autoritățile fac apel la oricine deține informații care ar putea ajuta la localizarea lui Erik Tini să contacteze de urgență forțele de ordine.

