„Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 de lei”, a transmis Curtea de Apel București. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu înainte de 1989. În urma deciziei, Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat.

Apoi, în iunie 2022, fostul președinte a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională. Iar CCR a decis în iulie 2025 că Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute. Este vorba despre:

locuință de protocol

indemnizația lunară egală cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

