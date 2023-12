The Indian parliament faced a major security breach as a man entered into the lawmakers’ seating area on the 22nd anniversary of a deadly attack on the complex https://t.co/uv6VK1gX2y pic.twitter.com/5DLuMpCNcY — Reuters (@Reuters) December 13, 2023

Canalul de televiziune al parlamentului a surprins momentul în care un tânăr îmbrăcat cu o jachetă neagră și pantaloni de culoare închisă a sărit de la galeria vizitatorilor în zona băncilor deputaților din camera inferioară, în timp ce un parlamentar vorbea la pupitru, sărind peste mese și intrând în spațiul dintre două rânduri de bănci.

El a fost înconjurat de angajații din domeniul securității și de parlamentari și a fost prins pe un culoar, dar nu înainte de a declanșa o fumigenă ascunsă în pantofi, care a eliberat în aer un fum dens, de culoare albă și galbenă.

An intruder who threw a smoke grenade during a live session of the Indian parliament is beaten by members of parliament. Only time when having MPs with criminal records would actually be useful. pic.twitter.com/t9C1BQUPfs — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) December 13, 2023

Patru oameni, inclusiv bărbatul, au fost arestați, au anunțat ulterior autoritățile.

„Totul s-a întâmplat într-o jumătate de minut sau un minut”, a declarat Rajendra Agarwal, un deputat din partea partidului de guvernământ Bharatiya Janata, care prezida ședința, pentru canalul de televiziune CNN News 18, adăugând că a văzut o a doua persoană în galeria vizitatorilor care încerca, de asemenea, să sară în zona legiuitorilor.

„Nu există nicio îndoială că a fost o eroare majoră de securitate”, a adăugat Agarwal.

Parlamentarii au spus că intrusul a strigat sloganuri pe care nu le-au putut desluși și că s-a auzit un zgomot, iar apoi a apărut perdeaua de fum.

Premierul indian Narendra Modi nu se afla în parlament în acel moment.

„Mă așteptam că poate va exploda ceva sau că se vor trage focuri de armă undeva”, a declarat Sudip Bandyopadhyay, un deputat al partidului Trinamool Congress, pentru agenția de știri ANI.

„Aceasta este o gravă eroare de securitate. Cum au intrat (…), cum a fost eliberat fumul, zgomotul”, a spus el.

Camera inferioară a Parlamentului a întrerupt lucrările la scurt timp după incident, dar și-a reluat activitatea aproximativ o oră mai târziu.

Două persoane au fost arestate în interiorul clădirii și alte două în afara complexului, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Om Birla.

Incidentul a avut loc în noua clădire a parlamentului, de înaltă securitate, inaugurată de Modi în luna mai.

Nu a existat nicio declarație din partea guvernului sau a agențiilor de aplicare a legii.

Jurnaliștii indieni au oferit și ei un moment inedit, certându-se și alergându-se să pună mâna pe o fumigenă similară cu cea folosită, în afara clădirii parlamentului, doar pentru a o arăta la televizor.

Indian media personnel are running after each other to get hold of an identical gas canister used in the Indian Parliament by intruders today, just to show it on their TV channels. What disgusting behavior! pic.twitter.com/ZQbQlllOIG — Pardeep singh ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (@khalsapardeep) December 13, 2023

În 2001, peste zece oameni, inclusiv cinci bărbați înarmați, au fost uciși într-un atac asupra vechii clădiri din același complex, atac pe care autoritățile de la New Delhi l-au atribuit militanților din Pakistan.

În urma atacului, India și Pakistanul, rivali înarmați nuclear, au mobilizat un milion de soldați de o parte și de alta a frontierei lor și au fost în pragul unui război, evitat în urma mai multor luni de diplomație internațională.

Complexul parlamentar este situat în inima centrului de putere din New Delhi, iar securitatea este ridicată în interiorul și în jurul acestuia, în special atunci când legislativul este în sesiune.

