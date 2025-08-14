Cum funcționează schema frauduloasă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de înșelăciune care operează prin aplicații de mesagerie și rețele sociale. Potrivit ASF, escrocheria se prezintă sub forma unei comunități educaționale și investiționale.

Escrocii creează grupuri active pe WhatsApp și Telegram, folosind conturi automate pentru a simula activitate intensă. Ei recrutează membri prin mesaje distribuite pe rețele sociale. În aceste grupuri, persoane care se prezintă drept „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”oferă sfaturi de tranzacționare și promit câștiguri garantate.

Participanții sunt încurajați să atragă noi membri, primind recompense pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ clasamente și premii fictive pentru a stimula implicarea.

Cum sunt înșelate victimele

Victimele sunt instruite să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” la o presupusă firmă de investiții autorizată. Pe platformă apar tranzacții aparent profitabile, menite să câștige încrederea victimei și să o determine să investească sume mai mari.

Când victimele solicită retragerea fondurilor, sunt constrânse să plătească diverse taxe fictive, care nu duc niciodată la restituirea banilor investiți.

Recomandări
Recomandările ASF pentru protecția investitorilor

ASF sfătuiește publicul să întrerupă imediat comunicarea cu persoanele implicate și să refuze orice solicitare de plată, chiar dacă aceasta promite recuperarea fondurilor.

Înainte de a investi, verificați întotdeauna dacă firma este autorizată de ASF sau de o autoritate similară din UE, consultând Registrul ASF.

Nu divulgați informații personale sau financiare prin aplicații de mesagerie. Intermediarii autorizați folosesc doar canale oficiale și securizate pentru verificarea identității. Raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele respective.

Cum să vă protejați de fraude online

Fiți sceptici față de promisiunile de câștiguri rapide și garantate. Investițiile legitime implică întotdeauna riscuri.

Nu vă lăsați presați să luați decizii rapide. Escrocii folosesc adesea tactici de urgență pentru a vă determina să acționați impulsiv.

Cercetați temeinic orice oportunitate de investiții înainte de a vă implica financiar. Consultați surse independente și de încredere. Nu transferați bani către persoane sau companii pe care nu le cunoașteți și nu le-ați verificat. Dacă suspectați că ați fost victima unei fraude, contactați imediat autoritățile și instituția dvs. financiară.

