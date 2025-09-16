„Escrocul de pe Tinder” a devenit documentarul cel mai vizionat de pe Netflix în 90 de țări, după lansarea din februarie 2022.

Simon Leviev a declarat, pentru Inside Edition, că documentarul este un „complet inventat: „Sunt cel mai mare gentleman din lume. Nu sunt monstrul pe care l-au prezentat ei. Eram doar un tip singur care voia să întâlnească fete pe Tinder”.

Pe aplicația de dating Tinder, Simon Leviev, pe numele lui real Shimon Yehuda Hayut, s-a dat drept moștenitorul bogat al unui magnat al diamantelor. Bărbatul a înșelat femei să-i împrumute sume mari de bani, pe care nu le-a mai returnat niciodată. Leviev a negat acuzațiile.

Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre motivul arestării lui Leviev în Georgia.

În 2019, el a fost condamnat pentru 4 capete de acuzare de fraudă într-un caz separat și la 15 luni de închisoare, dar a fost eliberat după ce a executat doar 5 luni.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, au declarat avocații lui Leviev, pentru Yedioth Ahronoth.

Între 2017 și 2019, Leviev a atras femeilor în relații romantice cu el printr-un stil de viață extravagant, cu avioane private și vacanțe de lux.

Victimele sale și-au împărtășit poveștile, în seria Netflix, spunând că au fost „curtate” de Leviev cu „daruri fermecătoare și excursii de lux”.

Leviev s-ar fi prefăcut ulterior că este urmărit de „dușmanii” săi și le-ar fi păcălit să-i transfere sume importante de bani, pentru ca apoi să rupă orice contact cu ele.

Cecilie Fjellhøy, una dintre femeile care apar în serialul Netflix, a declarat că i-a dat lui Leviev peste 270.000 de dolari pe parcursul relației lor.

Într-o declarație acordată BBC în 2023, Kate Konlin, o fostă iubită a lui Leviev, l-a acuzat de abuz emoțional și fizic în timp ce erau împreună. Leviev a respins acuzațiile și a spus că nu a rănit niciodată fizic vreo femeie.

Simon Leviev s-a dat drept fiul miliardarului israelian Lev Leviev. Adevărații moștenitori ai imperiului lui magnatului diamantelor au intentat și ei acțiuni în justiție, acuzându-l pe Hayut de defăimare.

