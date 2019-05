Cei 5 invitați ai Adrianei Nedelea la ediția specială „Eu contez, eu votez” sunt:

Renate Weber, europarlamentar și locul 3 pe lista ALDE

Dragoș Tudorache, locul 5 pe lista USR-PLUS

Cristian Terheș, locul 3 pe lista PSD

Răzvan Cotovelea, locul 12 pe lista PRO România

Ioana Constantin, locul 3 pe lista PMP

De ce să mergem la vot?



Renate Weber: Multe dintre deciziile pe care noi credem că le luăm acasă, la București, se iau acolo. Este important pe cine vor trimite oamenii. Eu am în spate două mandate complete, pot să spun că în Parlamentul European, am apărat interesele românilor. UE este o uniune a solidarității, a comuniunii. Mai e nevoie să facem multe, dar astea se vor face cu calm, cu înțelepciune și știind cum să promovezi interesele celor de acasă

Dragoș Tudorache: Infrastructura, spitalele, școlile sunt problemele ridicate de români. Aceste alegeri sunt importante ca un prim pas pe care românii îl pot face pentru schimbarea clasei politice și a celor care le reprezintă interesele.

Cristian Terheș: Alegerea românilor este simplă: Doresc să trimită români adevărați, patrioți care pun interesele României pe primul loc și luptă pentru ca drepturile românilor să fie respectate de la egal la egal cu celelalte țări, sau trimit în PE, cum am văzut deja atâtea exemple, persoane care preferă să stea în genunchi, să slugărească în fața străinilor crezând că dacă le fac pe plac vor primi anumite facilități.

Răzvan Cotovealea: Noi Pro România o trimitem pe Corina Crețu, cap de listă, actualmente comisar european. Este un argument suprem și tot ce înseamnă viitorul Europei 2021-2027 în ceea ce înseamnă dezvoltarea se bazează pe politica de coeziune și fondurile care ar trebui să vine și dincolo de 2021. Românii trebuie să înțeleagă că PE este o instituție cheie în a decide la nivel european dacă mergem înainte și acordăm statelor mai puțin dezvoltate la fel de mulți bani, sau nu. Este o miză extrem de importantă pentru români să-și trimită europarlamentarii profesioniști care știu să apere interesele românilor.

Ioana Constantin: Noi natural suntem europeni, deciziile care se iau acolo ne afectează aici acasă. De când am devenit parte a UE aici au venit fonduri europene, sau schimbat lucruri, s-au creat locuri de muncă. De cinci ani lucrez cu tineri, ce îi doare cel mai tare este faptul că nu își pot găsi un loc de muncă. Lista este deschisă de președintele Traian Băsescu. Are o vastă experiență europeană, știe cum să negocieze cum să solidarizeze și alte state.

Ne îngrijorează mesajul lui Frans Timmermans? Este statul de drept în România în pericol?



Weber: Sunt îngrijorată de dublul standard pe care domnul Timmermans l-a adoptat ca a doua sa natură. Pentru că el ar trebui să spună că este un candidat în campanie pentru parlamentul European și vrea să obțină susținerea pentru a deveni viitorul președinte al Comisiei Europene. Ce nu spune este că la CE există de acum 10 ani de zile o rezoluție prin care PE a cerut instituire a unui MCV obiectiv de evaluare a situației statului de drept în fiecare stat membru atunci când este cazul.

Domnul Frans Timmermans este prim-vicepreședinte al Comisiei Juncker. Nu s-a suspendat deși face campanie electorală. Nu a făcut nimic timp de patru ani și jumătate. Disperat fiind să vadă că nu va fi președintele CE vine cu tot felul de țapi ispășitori pentru a ascunde propriile deficiențe.

Cu siguranță ceea ce spune este un mare neadevăr și nu se va pune problema unei sancțiuni pentru România. Felul în care amenință nu-i face cinste deloc.

Tudorache: Ceea ce aș spune este că atunci când scrie o scrisoare către un stat european o scrie în numele Comisiei Europene. Are o analiză care nu este a domnului Timmermans personal, nici interesul lui personal cu făcută de experții CE.

Dacă avem o erodare a standardelor și a statului de drept o sarabandă a legilor justiției nu este vina Bruxellesului. Hai să căutăm responsabilitățile acolo unde trebuie și să nu le aruncăm la Bruxelles. România întreagă este blocată de trei ani de zile din cauza acestei sarabande a legilor justiției.

Sunt de acord cu doamna Weber că este nevoie de un mecanism paneuropean cu aceleași standarde, cu aceleași consecințe foarte clare în ceea ce privește statul de drept. Sunt derapaje și în alte state membre. Este momentul să avem astfel de discuții.

Terheș: Scrisoarea este plină de erori factuale și juridice. Ceea ce domnul Timmermans propune României reinstituie anumite lucruri care au existat în sistemul de justiție sovietic. Critică România pentru că prin aceste modificări la codul de procedură penală se introduce necesitatea ca condamnările să se dea dincolo de orice dubiu.

De pe timpul imperiului roman s-a spus că orice dubiu este în favoarea inculpatului. Este principiul pe care s-a clădit tot ce înseamnă justiție într-un stat democratic de 2.000 de ani încoace.

De ce criteriile care se aplică în vestul Europei nu se aplică și în estul României. Face campanie electorală prin încălcarea drepturilor și libertăților românilor.

Cotovelea: Problema pe care o avem noi în România se traduce prin proverbul nu iese fum fără foc. Dacă am fi avut un ministru care ar fi avut o strategie și o viziune cum ar trebui îndreptate lucrurile în sistemul juridic. Nevoie de reformă este, dar Tudorel Toader a jucat rolul clovnului la curtea regelui. Nu poți să vii să modifici fără să ai o viziune de ansamblu.

Avem abuzuri în justiție, avem abuzuri ale unor reprezentanți din instituțiile de forță, avem nevoie ca abuzul în serviciu să fie regândit. Dar cum adică faci doar peste o anumită limită.

Dacă CSM se manifestă precum un sindicat și nu își ia în serios rolul vom avea aceeași intervenție politică.

Ceartă pe subiectul ordonanțelor în studioul Libertatea

Invitații s-au contrazis cu privire la urgența OUG-urilor date actualul guvern. Ioana Constantin i-a cerut candidatului PSD să explice ”care a fost urgența OUG 114”.

Terheș a răspuns privind modificările făcute la codurile penale au fost validate de Curtea Constituțională. ”Probabil era mai bine să fi făcut actuala guvernare ce a făcut Guvernul Cioloș prin ministrul Prună. Să modifice peste 130 de articole și atunci se încheia orice discuție”.

În replică, Dragos Tudorache, fostul ministru al Internelor din timpul Guvernului Cioloș a vorbit despre urgența OUG 6 din 2016. ”OUG 6 a răspuns la o cerere foarte clară a CCR”.

Terheș a acuzat că ”Ați dat OUG 6/2016 vinerea noaptea, pentru că v-am urmărit din Statele Unite, nu-i păcăliți pe audiență. Ați dat ordonanța fără aviz din partea CSM-ului, deși s-a modificat legile justiției și aveați obligația să aveți aviz anterior. Vineri a fost ședință CSAT, noaptea la miezul nopții ministrul Justiției”.

Tudorache spune că urgența a fost explicată în nota de fundamentare. ”În urma deciziei CCR rămâneau dosare care erau în lucru fără un suport procedural pentru administrarea probelor. Erau dosare foarte importante privind crima organizată, terorism, siguranța națională. Efectele CCR ne obligau să acționăm imediat”.

Terheș: Guvernul Cioloș a dat o Ordonanță de urgență prin care a modificat legile justiției și apoi aveau obligația să obțină aviz de la CSM, ceea ce nu au făcut. A dat o OUG prin care un serviciu de informații al României, militarizat, devine organ de cercetare penală. Iată cum dânsul vine și ne spune că transformarea unui serviciu de informații în organ de cercetare penală este o urgență.

Tudorache: Nu este adevărat. Am introdus pentru prima oară, ceea ce niciun alt guvern anterior nu a făcut, și anume ceea ce ne-a spus CCR: să nu mai permitem ca mijloacele tehnice în mâna SRI să fie folosite în mod nemijlocit.

Este corectă condiționarea fondurilor europene de statul de drept?

Weber: A fost o inițiativă slabă, criticată de Curte europeană de audit, venită din partea Comisiei Europene în mai 2018. Dezbaterile pe care noi le-am avut au dus la o părere care cred că este în acest moment majoritară: sub nicio formă, dacă vrei să faci o astfel de condiționare nu ai voie să afectezi interesele populației.

Găsește Comisie Europeană și domnule Timmermans formula prin care banii să ajungă la cetățeni, chiar dacă ai vrea să nu mai treacă printr-un guvern. Aceasta este abordarea în relațiile UE cu terțe state, pentru că și în alte părți fondurile europene nu au fost folosite corect, că guvernele au fost corupte. Dar niciodată nu afectăm cetățenii.

Aici Comisia greșește. Noi în parlament am făcut câteva modificări, sub nicio formă să nu credeți că asta va fi o legislație care deja se aplică. Este abia un raport votat de PE și urmează negocierea cu Consiliul. Din câte știu eu, Consiliul și starea de spirit în general între guvernele statelor membre, nu vor accepta niciodată să fie controlate, verificate. Va fi un proces lung de negociere în cadrul căruia sper să se găsească o formulă prin care cetățenii să nu fie afectați.

Tudorache: Vom milita pentru un mecanism paneuropean și orice condiționare nu vom accepta să fie făcută doar pentru unele state membre.

În al doilea rând trebuie găsite mecanisme prin care aceste măsuri să afecteze guvernele și instituțiile, dar nu cetățenii, adică beneficiarii finali ai fondurilor europene.

Terheș: Dacă vă uitați la absorbția de fonduri europene, actuala guvernare a aduc 15 miliarde de euro fonduri europene. Dacă facem comparație cu perioada Cioloș.

(Candidatul PSD a fost întrerupt de fostul ministru Dragoș Tudorache care spune că guvernul din care a făcut parte a accesat 7,4 miliarde de euro într-un an).

S-a eliberat tot ce înseamnă blocaj pentru accesarea acestor fonduri europene. Există blocaj la Bruxelles, există blocaj în România. În ceea ce privește blocajul de la Bruxelles vedem că s-a dat drumul la foarte multe fonduri europene. În ceea ce privește blocajul intern, legislația adoptată de România de-a lungul anilor face extrem de greoaie accesarea fondurilor pe care alte state le accesează mult mai ușor.

Vorbeați despre statul de drept. În momentul de față nu există în Europa o definiție acceptată și înțeleasă de toată lumea cu privire la statul de drept. Se face referire la aceste rapoarte GRECO. Olanda de exemplu, din șapte recomandări GRECO, au fost implementate satisfăcător trei, două au fost parțial implementate și două neimplementate. Printre cele neimplementate este interdicția judecătorilor olandezi de a fi în același timp și membri ai parlamentului.

Deci vorbim de două puteri din stat. Când vorbim despre ”rule of law”, înseamnă printre altele și separația puterilor în stat. Cum poate un judecător să fie în același timp și membru al parlamentului care este putere diferită. Eu întreb, dacă domnul Timmermans, care este olandez, vine să ne țină nouă lecții despre statul de drept, de ce nu implementează toate astea.

Cotovelea: Vai de capul nostru. De 14 ani fix asta fac, zi de zi, de zi. Vă rog să mă credeți am 40 și ceva de miliarde de euro care au trecut prin mâna mea. Am fost director general al Autoritatea Națională de Coordonare a Fondurilor Europene.

La Transporturi, dumneavoastră o să pierdeți bani anul acesta și o să doborâți orice record european. Niciun alt stat membru nu a pierdut bani pe transporturi cum o să pierdeți dvs dacă o să mai fiți la guvernare în decembrie. Se numește dezangajarea automată.

De ce? Pentru că de doi ani de zile de când aveți Ministerul Transporturilor nu au pregătit și nu ați transmis informatic la Bruxelles proiectele majore. De ce? Pentru că cineva acolo trebuie să și știe să lucreze. Cine a fost la Transporturi, în afară de domnul Șova, pe care nu știu de ce l-ați schimbat, el era un profesionist și chiar se apucase să facă treabă, să-i dea afară pe ăia care fură de la TAROM, de la Aeroport de prin alte părți.

Deci, în loc să stați acolo să faceți treabă să trimiteți proiectele majore la Bruxelles. Pentru că la Bruxelles nu e niciun fel de blocaj. Cine a mai pomenit comisarul pentru fonduri europene, Corina Crețu, care a fost la dvs, de aceea am luat-o noi pentru că nu ați știut să o valorificați, să se roage de un guvern să îi trimită proiecte.

Câte proiecte ați trimis, Excelență, pe infrastructură de energie? Zero. Câte proiecte puteați să finanțați pe IMM-uri și fă faceți debirocratizarea? Zero. Ați făcut Start Up Nation să nu mai finanțeze start-up-uri. PNDL-ul: Pentru prima dată a ajuns pușculiță de partid. Să mergem împreună să vă arăt proiectele de pe PNDL să vedeți ce razna sunt. Cum s-au cheltuit banii. O toaletă publică costă 30.000 euro. Domnule Terheș, în Statele Unite dacă se întâmplă așa ceva îi ia cu mătura pe funcționarii din primării.

La noi se poate pentru că la Transporturi în afară de domnul Șova toți cei care erau acolo sunt niște pafariști, habar nu au despre ce e vorba. Nu își fac treaba pentru că nu știu care este misiunea lor. Și îmi pare său să o spun pentru că aveți oameni foarte valoroși în PSD: De ce nu-i aduceți la guvernare, nu știu.

Constantin: Exemplu clar: a fost o documentație de depus pentru drumul expres Craiova-Pitești. Ce s-a întâmplat? S-a greșit documentația, am pierdut banii. Program european pentru tineret pentru creare de locuri de muncă. Zero, atât a atras guvernul PSD, Bulgaria a atras 60 de milioane de euro.

Nu pot pentru că sunt incompetenți. În momentul în care mături toți oamenii care au o urmă de competență și îi înlocuiești cu oameni de la partid, cu oameni care sunt apropiați celor care au interese financiare, e clar că oamenii aceia nu știu nici măcar să facă o hârtie, să-i dea un număr de înregistrare.

Și apoi nu vor pentru că sunt interesați să folosească banii de aici pentru că sunt mai greu de urmărit și ajung mai ușor în pușculița partidului.

Banii europeni, de bine de rău, sunt cumva urmăriți și se creează o premisă a transparenței.

Sigur că da, în toate statele există o utilizare frauduloasă a unor fonduri europene pentru că peste tot e corupție, haideți că nu e România cea mai coruptă țară, dar la noi astea două premise opresc dezvoltarea României: incompetența și hoția.

Astea sunt adevăruri. Oamenii nu sunt interesați de ordonanța 3,4 10, 20, de chestiuni tehnice. Oamenii vor să știe de ce copilul lor are veceul în curtea școlii în 2019.

Spun asta nu doar pentru că am mers prin țară, dar sunt un om simplu care provine dintr-o familie simplă, din România asta profundă și știu cum arată spitalele, mi-au murit rude în spitalele din România am crescut în zone care nu sunt dezvoltate și pe oameni asta îi interesează.

Colaborare transpartinică pe proiectele majore ale României

Weber: Ne-ar trebui ca la nivelul întregii clasei politice să avem un pact în legătură cu prioritățile acestei țări.

Aș vrea ca Educația și Sănătatea să devină probleme paneuropene. Nu mi se pare normal să lăsăm statelor membre să decidă sistemele lor de educație când noi vorbim de 500 de milioane de locuitori.

Eu am propus un pac pe marile priorități. Vrem fonduri europene și pentru proiecte mici, dar infrastructură. Eu am un of, infrastructura de cale ferată. Pentru că România este o țară mare și dacă vrem protecția mediului putem face căi ferate cu treburi de mare viteză.

Mai putem stabili câteva priorități.

Mereu sunt persiflată și mi se spune asumați-vi-le voi, de ce trebuie să batem cu toții palma. Pentru că în felul acesta ne-am asigura că marile proiecte trec de la o guvernare la alta și indiferent cine vine la putere va continua cu ele.

Tudorache: În 2016 am avut două astfel de încercări. Una înainte de Brexit și una după. În care am invitat partidele parlamentare și am intenționat să avem o discuție. Noi credem în acest mod de a servi interesele țării.

Știți ce ni s-a spus, mai ales de către cei aflați la putere: ”Dar cu abuzul în serviciu cum facem?”. Deci ne întoarcem la aceeași problemă.

Nu a fost niciodată un moment în care să putem să ne punem de acord pe aceste priorități.

Despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis privind respingerea celor trei propuneri de miniștrii

Terheș: Domnul președinte funcționează doar în două viteze: încet și pe loc. I-au trebuit săptămâni întregi ca să-și motiveze o decizie.

Acum cheamă românii să voteze la un referendum la care nici domnia sa nu le mai ține minte. Uită poziția pe care o are. Avea posibilitatea de a strânge toți românii indiferent zona din care vin, indiferent de etnia pe care o au și de religie. Avea oportunitatea de a face un neam unit și să mergem drepți și să stăm cu capul sus și să ne cerem drepturile.

Din păcate singura lui prioritate a fost de a ne diviza, de a ne învrăjbi și a ne pune în genunchi în fața celorlalți.

Tudorache: A simțit probabil nevoia de a da un mesaj poporului pentru mobilizare la alegerile din 26 mai, atât cele europarlamentare cât și pentru referendum.

Este important să se voteze la referendum, este nevoie de un mesaj de un nou mandat pe un domeniu atât de important care a frustrat întreaga țară.

Weber: Declarațiile sunt la fel de jenante cum sunt și întrebările pe care le-a formulat. Eu avocat fiind identific acolo șapte ipoteze.

Dar mai e un aspect, vom avea trei buletine de vot. Costurile astea nu sunt un abuz de putere mai degrabă decât un exercițiu democratic. Eu și partidul ALDE nu participă la astfel de jocuri politicianiste, meschine ale celui care vrea încă un mandat.

Cotovelea: Suntem în cheia campaniei electorale. Una peste alta noi o să mergem la referendum, vom lăsa la latitudinea fiecărui membru să voteze cum îi dictează conștiința. Eu personal voi vota ”da” la cele două întrebări.

Constantin: Declarațiile vin pe fondul acesta al respingerii miniștrilor și este normal să facă declarații pe subiectul referendumului pentru că el l-a convocat.

Noi Mișcarea Populară îndemnăm alegătorii să participe la referendum și noi vom vota ”da”.

Recunosc că m-am uitat puțin jenată la modul în care domnul președinte a uitat ce a vrut să ne spună, dar pe de altă parte PSD a promis un milion de lucruri și a uitat să le rezolve.

Candidații le pun întrebări celorlalți invitați din platou

Ioana Constantin:

Pentru Teheș: Cum explicați faptul că România a atras zero lei din programul european pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri și ce veți face pentru a schimba acest lucru pentru că sunteți la guvernare?

Teheș: Ce vă pot spune că este România a atras mai multe fonduri europene decât oricând. Iar cu privire la locurile de muncă, în momentul de față, România are cea mai mică rată a șomajului din istoria de după revoluție.

Actuala guvernare face ceva bun, are cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene și cea mai mică rată a șomajului.

Pentru Cotovelea: Cum putem avea garanția că nu sunteți un PSD mai mic?

Cotovelea: Victor Ponta a declarat că de întors la PSD nu mai este cazul. Dacă vă uitați la echipa de conducere a Pro România veți vedea că suntem cam jumătate care nu am avut nicio treabă nici măcar o zi carnet de partid PSD.

Dacă mai venim acum și mai mințim odată lumea și nu ne ținem de cuvânt este faliment absolut. Cine riscă asta? Noi nu le riscăm.

Pentru Tudorache: Aș vrea să știu care este poziția alianței dumneavoastră cu privire la migranți extracomunitari

Tudorache: E foarte important să întărim controlul la frontierele externe, să întărim Frontex-ul. Eu voi vrea o discuție despre așezarea unor centre operaționale ale Frontex-ului în contextul creșterii substanțiale a personalului acestei agenții și mi-aș dori ca România să găzduiască un astfel de centru pentru Marea Neagră.

Este important să avem o predictibilitate a fluxului care intră și care ies. Altfel nu vom putea convinge cetățenii europeni că suntem în controlul acestui fenomen.

Pentru Renate Weber: Care ar fi implicarea dvs în programele pentru tineri, pentru programe educaționale.

Weber: Am fost vicepreședinte în Comisia de ocupare a forței de muncă și protecție socială. Și din perspectiva aceasta chiar am avut câteva amendamente care au trecut cu o imensă majoritate.

De exemplu am avut amendamente pentru ca tinerii și stagiarii să aibă acces în rețeaua EURES.

Când am discutat Erasmus Plus am avut amendamente pentru tinerii care vin din zone foarte sărace.

Răzvan Cotovelea:

Pentru Ioana Constantin: Cum vede partidul din care face ea parte evitarea abuzurilor din justiție?

Răspuns: Eu sunt dintre cei care spun că au existat derapaje și abuzuri. Ele trebuie împărțite unele de nivel managerial. De exemplu al DNA Ploiești.

Eu cred că nu pot fi modificate pe repede înainte.

Pentru Cristian Terheș: Cum este posibil în campanie să veniți cu un program, o promisiune, iar apoi acesta să devină lege iar apoi prioritățile să fie altele

Răspuns: Când PSD a câștigat alegerile în 2016 și-a focalizat mesajul pe creșterea economică, creșterea salariilor și creștere pensiilor. România are cea mai mare creștere economică din istoria de după revoluție și am depășit la PIB Cehia și suntem aproape de Portugalia.

Pentru Tudorache: Cum va gestiona USR-PLUS problema dublului standard?

Răspuns: trebuie mecanisme foarte bine puse la punct în ceea ce privește controlul dublului standard în privința alimentelor. A început o anchetă acum un an, dar nu a fost rezultate clare.

În ceea ce privește accesul interprinderilor mici și mijlocii la fonduri este o problemă care va trebui discutată nu doar prin prisma creșterii capacității de accesare a fondurilor dar și prin simplificarea mecanismelor.

Pentru Weber: Vi-l asumați pe Tudorel Toader?

Răspuns: Am apreciat activitatea domnului Toader, dar nu trebuie făcută confuzie între ce a vrut să facă domnul Toader și a plecat de la MJ și ce a ieșit uneori din Parlamentul României.

Cristian Terheș:

Pentru Ioana Constantin: Având în vedere că Traian Băsescu este pe prima poziție, cum explică românilor tăierea salariilor cu 25%?

Răspuns: La acel moment era o criză economică nu doar în România ci ai largă. Mergeți cu această poveste a tăierii salariilor. Președintele Băsescu a explicat că avea de ales între a da afară foarte mulți oameni și a tăia pentru o perioadă de timp salariile pentru a rezolva acea criză.

Pentru Cotovelea: Victor Ponta va merge în Parlamentul European?

Răspuns: Nu, este o candidatură asumată. Va fi locomotivă pentru că noi avem nevoie să ne consolidăm. Suntem o echipă pe care el și-o asumă indiferent de rezultat. Nu avem o agendă ascunsă, el și-a asumat asta de la început.

Pentru Tudorache: Ați modificat prin ordonanță de urgență peste 130 de articole de la codul penal și de procedură penală fără consultare populară.

Răspuns: Ordonanța DIPI a fost în parlament și am vorbit cu comisiile, cu sindicatele și ordonanța exact în această formă a fost adoptată de Parlament.

Pentru Weber: Ce se poate face pentru protejarea drepturilor și libertăților românilor în UE?

Răspuns: E vorba foarte mult de interesele pe care le avem noi acasă și care nu coincid mereu cu cele ale celor din altă parte. Inclusiv dacă este vorba de chestiuni de mediu România nu este la aceeași dezvoltare ca țările nordice și mai avem nevoie de timp.

Dragoș Tudorache:

Pentru Ioana Constantin: Aveți cunoștință și ați girat de la centru ziarele locale care publică articole care ridică grave semne de întrebare cu privire la orientarea pro sau anti-europeană a PMP?

Răspuns: Acele ziare nu au fost realizate unitar. Fiecare filială locală a realizat acele ziare. Nu se pune problema de o orientare anti-europeană. Suntem un partid profund pro-european care susține o integrare și mai profundă a României în UE.

Colegii respectivi au o orientare mai conservatoare care a fost exprimată prea brutal, nu sunt de acord cu acest lucru.

Pentru Cotovelea: Ce se va întâmpla dacă Dragnea nu va mai fi președintele PSD: Va rămâne PRO România un partid distinct sau se va întoarce la matcă?

Răspuns: Reîntoarcerea unui lider precum Victor Ponta sau Bănicioiu la PSD este exclusă, este zero. Ce se va întâmpla cu PSD după ce Liviu Dragnea nu va mai fi președinte nu ne interesează.

Noi suntem un partid social-liberal și vrem să arătăm că suntem politicieni care vrem și putem face altceva.

Pentru Terheș: Când vom intra în cele opt spitale și cele 2-3000 de grădinițe care trebuiau să fie gata în 2017?

Răspuns: Vom intra în ele când vor fi gata.

Pentru Weber: Cum poate fi generată la nivel european o și mai profundă reformă privind egalitatea de șanse și remunerație între femei și bărbați?

Răspuns: Avem o problemă foarte mare și a nu vedea discriminarea este o problemă foarte mare. Ce am reușit la nivel european a fost să aducem ideea de promovare în companii a femeilor în funcții de conducere.

Dacă ne uităm la dezbatere în afară de retorică la vârful UE este jenantă.

Renate Weber:

Pentru Ioana Constantin: PMP-ul își asumă faptul că FMI a declarat că politica de austeritate din perioada în care era Traian Băsescu președinte a fost o greșeală?

Răspuns: La acel moment a trebuit gestionată o perioadă de criză după o guvernare condusă de domnul Tăriceanu.

Un stat obez nu face bine societății și economiei.

Pentru Cotovelea: Aveți doi eurodeputați: Unul este la grupul ECR (conservatori și Reformiști) și altul al S&D (Social-democrați). Dumneavoastră aveți statut de observator la Partidul Popular European. Vă propuneți să veniți la ALDe, vă propuneți o înțelegere cu Macron? Unde vreți să mergeți?

Răspuns: Avem doi europarlamentari care și-au afirmat public intenția de a nu mai candida cum de altfel nu putem afirma public intenția de a ne afilia unui grup politic european. Avem nevoie să trecem de aceste alegeri, avem nevoie de o poziționare în PE cu câți parlamentari vom trimite acolo. Dar este posibil să mergem într-o discuție cu social-democrații.

Pentru Terheș: Cum considerați că trebuie să voteze delegația partidului dvs atunci când este vorba de probleme legate de internet?

Răspuns: Sunt pentru lipsa oricăror restricții privind accesul și controlul la internet. În ceea ce privește poziția partidului în momentul respectiv nu eram membru de partid.

Pentru Dragoș Tudorache: Cum ar trebui modificată legea achizițiilor publice și cine ar trebui să facă asta?

Răspuns: Orice modificare la o lege atât de importantă trebuie făcută cu o consultare și analiză de impact ceea ce nu se realizează în România.

Eu nu cred că legea este ceea ce ne împiedică să accesăm fonduri europene. Eu cred că nu ne administrăm suficient de bine și nu avem nici voința politică.

Promisiunile candidaților și reprezentanților partidelor, puse pe hârtie:

Cristian Terheș: Mă voi bate pentru egalitate în tratament de la birocrații europeni pentru toți românii implicit prin eliminarea dublului standard

Dragoș Tudorache: Acces sporit pentru antreprenorii români în domeniul IT la finanțarea europeană și la o infrastructură digitală strategică și hub-uri digitale regionale

Răzvan Cotovelea: Politici care să crească nivelul de trai și dezvoltare în România. Nu putem să vorbim de o democrație consolidată, o dezvoltare armonioasă atâta timp cât românul este sărac.

Ioana Constantin: Mai multe fonduri pentru educație, pentru tineri, pentru locuri de muncă pentru tineri și în același timp vom apăra și vom proteja drepturile românilor de aici de acasă, dar și a celor din diaspora

Renate Weber: Mi-am propus să continui ce am început: Apărarea românilor care studiază și muncesc în străinătate pentru că am văzut că de multe ori sunt victimele ale abuzurilor și discriminării. Dar mă interesează apărarea intereselor românilor de acasă și aici e vorba de chestiuni punctuale: agricultură, industrie, transporturi pentru a avea condiții egale, digitalizare, informatizare, inteligență artificială.

