Eugen Teodorovici susține că afirmațiile făcute de Cîțu în conferința de presă au cauzat în mod direct declinul monedei naționale în raport cu cea europeană, lucru care îi va afecta pe cetățeni.

”Din păcate, prin ieșirea domnului Cîțu de astăzi, a reușit ca leul să fie la un minim istoric și, din păcate, efectele negative se vor resimți în întreaga economie. De la rate mai mari către bănci la facturi la utilități și, implicit, afectat fiind deficitul de cont curent, cel despre care domnul Cîțu, înainte să fie ministru de Finanțe, tot discuta”, a spus Teodorovici.

Acesta a cerut premierului Ludovic Orban și ministrului de Finanțe să evite declarațiile alarmiste care ar putea afecta climatul economic.

”Fac un apel public la domnul Orban, la domnul Cîțu să se abțină de la declarații publice de la conferințe de presă, de la orice ieșire publică pentru că se dovedește, în fiecare zi, că aceste ieșiri nu fac decât să afecteze întreaga noastră economie”, a mai spus Orban.

Economia României a fost condusă în ultimii trei ani în stilul Al Capone, cu un buget prezentat în Parlament și altul arătat baronilor locali, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor. Acesta a mai spus că ia în calcul sesizarea organelor competente și că, fără o intervenție, deficitul bugetar va depăși 4% din PIB în acest an.

„Cam tot ce am găsit aici a depăşit cele mai pesimiste aşteptări. Mai mult, am aflat că situaţia reală nu era cunoscută şi nu era anticipată nici de partenerii noştri internaţionali. Deci informaţiile care circulau nu erau cele reale. Concluzia este că, în ultimii 3 ani, economia României a fost condusă după două bugete şi aici vă spun foarte responsabil: a fost un buget, cel prezentat în Parlament şi care nu a fost asumat nici de premier, nici de ministrul Finanţelor Publice, şi un al doilea buget, care avea toate informaţiile reale, un buget folosit pentru finanţarea baronilor locali şi aşa mai departe. Este exact metoda, şi nu am găsit altă comparaţie, metoda folosită de Al Capone de a avea două registre, un registru pentru fisc şi unul pentru el”, a spus declarat, joi, Florin Cîțu.

Tot joi, Banca Națională a anunțat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, acesta fiind cel mai slab nivel din istorie.



