Sursă: ISU Buzău

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, respectiv pentru degajarea unor elemente de construcție de la un imobil.

În județul Buzău, pe raza localității Mierea, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Traficul rutier este blocat pe un drum județean, (DJ 641/DJ) localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil (apa este în retragere).

De asemenea, se intervine în mai multe localități din județul Vrancea pentru evacuarea apei din gospodării.

Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă și să nu staționeze pe malul acestora, să curețe șanțurile și rigolele pentru a preveni inundațiile.

Totodată, în condiții de vânt puternic, oamenii sunt sfătuiți să evite zonele cu arbori sau stâlpi, iar în cazuri de urgență, să apeleze la 112.

Amintim că hidrologii au avertizat că există risc de inundaţii în şase judeţe ale ţării, începând de joi, 5 februarie, ora 21.00, până vineri, 6 februarie, ora 12.00. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod portocaliu pentru sectoare de râuri din judeţele Buzău şi Prahova.





