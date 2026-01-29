„Europa trebuie să facă acest lucru, deoarece garanțiile americane de securitate nu mai sunt fiabile de-acum încolo. Germania poartă cu siguranță responsabilitatea pentru conducerea Europei, dar numai în cooperare cu alții”, a declarat Joschka Fischer într-un interviu acordat pentru Tagesspiegel.

Fostul ministru de externe a afirmat că dezvoltarea unui program nuclear militar nu ar trebui privită ca o sarcină exclusiv națională pentru Germania, ci ca una colectivă, destinată protejării tuturor statelor membre UE.

„Germania nu ar trebui să mai acționeze niciodată singură – niciodată. Avem nevoie de partenerii noștri europeni”, a subliniat el.

Fischer a precizat că degradarea situației de securitate pe plan internațional l-a obligat să-și reconsidere vechile opinii pacifiste. „Timpurile s-au schimbat. Suntem amenințați. Trebuie să ne apărăm. Nu mi-am imaginat niciodată că aș spune vreodată asta”, a recunoscut fostul ministru.

Regatul Unit și Franța, cele două puteri nucleare ale Europei, au convenit deja să coordoneze un răspuns comun în cazul unei amenințări la adresa securității continentale.

În vara anului trecut, Statele Unite au desfășurat în Regatul Unit cea mai avansată versiune a bombelor nucleare americane. În prezent, șase țări din Europa găzduiesc arme nucleare americane.

