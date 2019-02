Europarlamentarii străini au felicitat-o pe Kovesi pentru rezultatul obținut. González Pons: „Un candidat curajos și competent”

Europarlamentarul spaniol Esteban González Pons a publicat pe contul său de Twitter trei mesaje în care vorbește despre votul obținut de Kovesi în Comisia LIBE. 'Laura Kovesi a fost aleasă de comisiile LIBE și CONT ca șef al Parchetului European. Un candidat curajos și competent care nu se teme să lupte cu corupția și infracționalitatea', a scris Pons în spaniolă, franceză și engleză.

Laura #Kovesi selected by @EP_Justice and @EP_BudgControl for chief #EPPO. A bold and competent candidate who is not afraid to confront corruption and crime

