Europarlamentarul Răzvan Popa a lucrat pe un vas de croazieră. Răzvan Popa este un fost jurnalist economic de la Brașov, care în urmă cu nouă ani a decis să intre în politică. Iar în 2016, după ce a pierdut alegerile locale, a plecat pe un vas de croazieră. De anul trecut este europarlamentar.

„Nu trebuie să-ți fie rușine dacă muncești cinstit”, mi-a spus europarlamentarul Răzvan Popa, din biroul său de la Bruxelles. În spate este steagul României, o halbă cu Dracula și un tablou cu un ciobănaș pe care scrie România. Dar tot nu a vrut să spună răspicat ce anume a lucrat pe acel vas. Așa că am vorbit cu europarlamentarul care a lucrat pe un vas de croazieră despre protestele pe legile justiției din țară, despre exodul românilor și dacă se face mai elegant politică la Bruxelles. Răspunsul: „nu întotdeauna”.

Libertatea: Cum arată o zi din viața unui europarlamentar?

Răzvan Popa: Ocupată în cea mai mare parte, depinde de momentul lunii în care ne desfășurăm activitatea, pentru că așa cum multă lume știe, o săptămână pe lună, activitatea Parlamentului se mută la Strassbourg, în sesiune plenară, cee ace înseamnă că împreună cu tot aparatul administrativ al parlamentului ne mutăm la Strassbourg pentru o săptămână în sesiunea plenară.

Ședințe de comisii, întâlniri, elaborarea de rapoarte, amendamente la diferitele rapoarte, întrebări la comisie, discuții cu ceilalți colegi deputați. Pentru că activitatea unui parlamentar înseamnă să cauți compromisul.

Se face diferit politică la Bruxelles decât în țară?

Aș putea fi foarte categoric și să spun că da. Însă sunt câteva diferențe pozitive, sigur că sunt aspecte negative cu care personal, și nu numai eu, nu sunt de acord, am să revin asupra lor. Însă aici este esența de a face politică, de a găsi compromisul în interesul cetățenilor. Pentru că pe foarte multe subiecte, fie că vorbim de stânga, de social democrați, de dreapta, de EPP sau știu eu ce alte formațiuni politice, pe chestiunile importante, care sunt esențiale în ceea ce înseamnă viața cetățenilor europeni, se găsește întotdeauna un compromis.

Asta e diferența între cum se face politică europeană, în Parlament și cum se face acasă. Poate că mai avem de învățat. Și poate e bine să ducem în politica românească ceea ce se întâmplă aici. Sigur, există și lucruri mai puțin plăcute. Există o oarecare modalitate de abordare discreționară a celor care se află în funcțiile cheie de conducere a instituțiilor europene. Vorbesc în acest moment de PE, conducerea Parlamentului este de dreapta. Ei, uneori se impinge la maximum regulamentul pentru a favoriza grupurile politice de dreapta.

Cum se văd de aici protestele de la București? Ce vă întreabă colegii parlamentari?

Să știți că această chestiune a protestelor din România, a legilor justiției, este o problemă pe care ne-o creăm singuri. Pe care ne-am creat-o singuri în contextul în care, nu cu mult timp în urmă, am asistat, am făcut parte din acea dezbatere pe legile justiției, din plenul Parlamentului, care numai a dezbatere nu a sunat. A fost un concurs de lozinci mai mult sau mai puțin electorale, de acuze, de încercări de a pune la zid până la urmă pe cine? România? Pentru că acolo a fost un război între români și români.

Nu este o problemă a Europei ce se întâmplă în România în această privință, este problema noastră, sigur că poate într-un anumit stil, poate caracteristic, am luat-o de la București și am adus-o la Bruxelles sau la Strassbourg. Probleme cu corupția sunt în toate statele europene, în Germania, așa, ca o mică paranteză, în Germania, economia subterană este de 10% din PIB-ul Germaniei. Nimeni nu are nicio problemă cu acest aspect. Sigur că se luptă împotriva corupției, la fel ca și în România. Comisarul pe justiție a fost victima unei erori judiciare, eroare care i-a distrus întreaga viață personală.

Nu Europa are această problemă, ci anumite persoane, personaje cu mai mult sau mai puțin spirit patriotic ridică anumite probleme ce le putem rezolva foarte bine acasă aici. Ceea ce nu face bine.

Nici când vine vorba de libertatea justiției?

Nu cred că este o problemă de libertatea justiției aici. Și n-am spus-o doar eu, o spun cei care sunt specialiști în această chestiune. Ministrul Justiției a fost aici în Parlament și ar fi vrut să ofere toate lămuririle pentru că toată lumea s-a declarat îngrijorată. În regulă, și atunci ministrul justiției a venit să lămurească această problemă, să răspundă la toate întrebările, să fie la dispoziția oficialilor europeni care au aceste îngrijorări. Președintele Parlamentului European a uzat de drepturile domniei sale și nu i-a permis Ministrului Justiției să participe la dezbaterea respectivă.

Și dumneavoastră ați fost tentat să plecați din țară. Am citit că ați fost plecat pe un vas de croazieră…

Fiecare dintre noi în anumite momente, în anumite situații, căutăm ce-i mai bun pentru noi, pentru familie, pentru cei cu care trăim. Nu cred că ar trebui să-i fie cuiva rușine sau să aibă resentimente sau frustrări legate de faptul că a muncit cinstit sau că muncește cinstit. Indiferent care este munca, care este activitatea și indiferent unde o faci. Este un mesaj pe care vreau să-l transmit tuturor. Pentru că uitându-ne la ce s-a întâmplat în România în ultimii ani, societatea are o anumită percepție față de clasa politică, despre administrație, despre Parlament, din păcate, care este instituția fundamentală într-un stat democratic, iar cei care ar trebui să schimbe această percepție sunt pe de o parte politicienii, dar și societatea trebuie să înțeleagă că politicienii sunt un produs al societății. Ei nu vin parașutați de undeva. Ei participă la vot pe o listă sau nominal sau care mai e sistemul de vot la un moment dat.

Dumneavoastră când ați plecat ați plecat pe fondul unei dezamăgiri?

N-a fost dezamăgire, au fost anumite… Și în viața politică, ca și în viața personală, ai de luat anumite decizii în momente importante. După 12 ani de politică, la acel moment m-am gândit că este timpul să mă concentrez și să acord mai multă atenție familiei. Asta am și făcut.

Și ce-ați făcut acolo?

Ce face orice român care se duce să lucreze cinstit pe un vas de croazieră de exemplu, din acest punct de vedere.

Ați fost și jurnalist. Vă lansez o provocare. Care este știrea zilei astăzi în Parlamentul European?

Sunt mai multe știri ale zilei din PE. Una dintre știrile mai importante este faptul că PE a hotărât azi să înființeze o comisie la nivelul institutției care va avea ca rol principal investigarea a tot ceea ce înseamnă fraudă economică la nivelul Uniunii Europene. Este practic continuatoarea comisiei Paradise Papers care vizează modul în care se ascund banii și se eludează plata taxelor la nivelul întregii Europe.

