Sporul de condiții vătămătoare, eliminat

Potrivit unei telegrame transmise de directorii celor opt regionale ale CFR SA către subunitățile din teritoriu, sporul pentru condiții vătămătoare nu mai este aplicat din această lună.

Decizia se bazează pe o evaluare a expunerii la zgomot a personalului administratorului de infrastructură, care a arătat că nivelurile de zgomot nu depășesc limitele maxime admise legal.

„Toate dispozițiile (documentele) privind aplicarea sporului pentru condiții vătămătoare (nocive) emise anterior prezentei dispoziții își încetează valabilitatea începând cu data de 01.02.2026. Emiterea prezentei dispoziții va fi avizată șefilor de stații pe fir RC”, se menționează în documentul citat de Club Feroviar.

Această măsură afectează în special trei categorii profesionale: impiegații de mișcare, operatorii RC și dispecerii energetici feroviari. Până acum, aceștia beneficiau de un spor de 10% din salariul de bază aferent clasei 1 de salarizare.

Valoarea pierderii este estimată la aproximativ 300-350 de lei lunar pentru un program de 133 de ore lucrate din totalul de 168 de ore.

Nemulțumiri legate de drepturile prevăzute de lege

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor deja existente în rândul ceferiștilor, care reclamă faptul că anumite prevederi ale Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii nu sunt aplicate corespunzător.

Articolul 28 al legii menționează că locurile de muncă ce implică siguranța circulației feroviare ar trebui să fie considerate condiții speciale.

Acest lucru ar presupune ca angajații din aceste domenii să beneficieze de încadrarea în grupă de muncă specială, ceea ce le-ar aduce un spor de vechime de șase luni pentru fiecare an cotizat.

Drepturi pierdute și câștiguri obținute

În ultimele decenii, ceferiștii au pierdut numeroase beneficii.

În perioada de după 1990, sporurile tradiționale, primele de vacanță și alte compensații au fost eliminate treptat.

Totuși, angajații din sectorul feroviar continuă să beneficieze de legitimații de călătorie gratuite sau cu reducere, deși acestea au fost restricționate.

De asemenea, pensionarea anticipată este valabilă pentru anumite categorii de personal, iar Contractele Colective de Muncă rămân în vigoare în companiile de stat din domeniu.

Pe de altă parte, liberalizarea pieței feroviare și divizarea SNCFR din 1998 le-au oferit ceferiștilor opțiuni alternative. Mulți au ales să migreze către operatori privați, unde, în unele cazuri, au găsit salarii mai mari, în special în domenii precum cel al mecanicilor de locomotivă.

Statutul personalului feroviar, în continuare incomplet

Legea 195/2020 privind Statutul personalului feroviar, intrată în vigoare pe 1 aprilie 2022, promitea o creștere semnificativă a salariilor printr-o grilă de salarizare legată de salariul minim pe economie și aplicarea unor coeficienți de ierarhizare.

În unele cazuri, aceasta ar fi trebuit să ducă la majorări de 30-35% față de nivelurile salariale din 2021.

Cu toate acestea, implementarea completă a legii a fost amânată sau modificată prin alte acte normative.

Unele articole, precum cele referitoare la pensionarea anticipată, au fost modificate înainte de a intra în vigoare, spre nemulțumirea angajaților.

Liderii sindicali continuă să conteste aceste decizii, solicitând aplicarea integrală a legii și respectarea drepturilor angajaților din sectorul feroviar.

