Creștere în context de criză

Incendiile devastatoare din Franța și Spania, atacurile cibernetice și temerile legate de conflictele armate au alimentat cererea de numerar în rândul cetățenilor europeni. În 2025, Uniunea Europeană a emis recomandări oficiale pentru ca toți locuitorii să își facă rezerve pentru cel puțin 72 de ore, incluzând bani lichizi, apă și alimente de bază. Această măsură viza asigurarea rezilienței în fața unor posibile dezastre naturale sau atacuri cibernetice, care ar putea perturba sistemele digitale de plată.

Conform BCE, numărul bancnotelor din circulație a crescut de la 24 de milioane înainte de pandemie, în 2019, la peste 31 de milioane în prezent. Cele mai populare bancnote sunt cele de 50 și 100 de euro. În același timp, țări precum Germania, Suedia, Finlanda, Austria și Olanda și-au sfătuit cetățenii să păstreze între 70 și 100 de euro per gospodărie pentru situații de urgență, în cazul în care accesul la internet sau aplicațiile mobile devin indisponibile.

Paradoxul utilizării numerarului

„Stocul total de bancnote continuă să crească. În ceea ce privește tranzacțiile, acesta scade, dar în ceea ce privește stocul, crește”, a subliniat Philip Lane, economistul-șef al BCE, în cadrul unei conferințe recente în Irlanda. Acest paradox reflectă o tendință în care numerarul devine mai degrabă un instrument de rezervă decât un mijloc de plată zilnic.

Un alt factor care a contribuit la această tendință este creșterea atacurilor cibernetice. În 2025, un atac cibernetic major a paralizat retailerul britanic Marks & Spencer, împiedicând procesarea comenzilor online timp de săptămâni. Astfel de incidente au subliniat vulnerabilitatea sistemelor digitale și nevoia unui plan de rezervă.

Importanța păstrării numerarului

Profesorul Olive McCarthy de la University College Cork atrage atenția asupra importanței menținerii numerarului în circulație, nu doar ca soluție de urgență, ci și ca un instrument esențial pentru incluziunea financiară.

„Deși sfaturile de a păstra numerar pentru situații de urgență sunt bine formulate și ne reamintesc tuturor să fim pregătiți atunci când sistemele digitale ne dezamăgesc, este esențial ca numerarul să nu fie considerat doar o măsură de rezervă. Dacă încetăm să-l folosim atunci când nu există o criză, s-ar putea să nu fie ușor să-l folosim atunci când există”, a declarat McCarthy.

În plus, aceasta a evidențiat că numerarul rămâne o opțiune vitală pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru vârstnici sau victime ale violenței domestice, care pot depinde de bani fizici în situații-limită. Totodată, numerarul joacă un rol important în educarea financiară a copiilor, ajutându-i să înțeleagă mai bine valoarea banilor și gestionarea bugetului.

Necesitatea infrastructurii pentru numerar

Pentru a sprijini utilizarea numerarului, Philip Lane a subliniat importanța unei legislații care să asigure păstrarea rețelelor de bancomate în zonele urbane și rurale din Uniunea Europeană. „Unii consumatori preferă intimitatea și confortul banilor lichizi. De asemenea, vedem mai multe discuții despre importanța numerarului în timpul unei crize”, a explicat economistul-șef al BCE.

Astfel, deși lumea devine din ce în ce mai digitalizată, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi, atât ca mijloc de plată, cât și ca element esențial al securității și pregătirii pentru situații de urgență.

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