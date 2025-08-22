Potrivit Observator News, individul era cunoscut cu probleme psihice şi fusese internat împotriva voinţei sale, după o decizie judecătorească.

Bărbatul dezvoltase o obsesie periculoasă pentru o tânără, hărţuind-o în mod repetat. Fata obţinuse un ordin de protecţie împotriva lui. Situaţia a devenit critică când pacientul a reuşit să fugă din spital, ameninţând-o pe fată cu moartea.

„Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineaţă, în jurul orei 7.40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curăţenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului”, a explicat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, conform sursei citate.

Poliţia a mobilizat rapid forţe pentru căutarea evadatului.

Localnicii şi-au exprimat temerile, un sătean declarând: „Se tem oamenii că zic: bă, îmi dă foc! Unui nebun nu îi poţi face nimic”.

După căutări intense, poliţiştii, cu ajutorul voluntarilor, au reuşit să îl localizeze pe bărbat înainte ca acesta să-şi pună în aplicare ameninţările.

Autorităţile intenţionează să îl prezinte în faţa magistraţilor pentru prelungirea ordinului de protecţie.

