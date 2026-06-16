Două treimi dintre românii care dau de permis pică examenul

Documentul oficial publicat pe site-ul DGPCI scoate la iveală discrepanțe uriașe între județe. În timp ce în anumite zone aproape jumătate dintre candidați devin șoferi din prima încercare, în alte regiuni colosale, rata de succes se prăbușește dramatic.

La nivel național, dintr-un volum uriaș de 382.816 candidați examinați la prima tentativă, doar 131.063 au obținut rezultatul „Admis”. Aceasta înseamnă o medie națională de promovabilitate de numai 34,24%. Practic, aproape două treimi dintre românii care susțin examenul auto pentru prima dată sunt declarați respinși.

Topul județelor: Unde se ia permisul cel mai greu din România?

Analiza detaliată a datelor arată că localizarea geografică a școlii și implicit traseele de examinare din fiecare județ joacă un rol crucial în ecuația obținerii permisului de conducere.

Iată cum se împart zonele analizate, în funcție de severitatea rezultatelor la prima strigare:

Locul 1 – Județul Alba: Este liderul absolut la nivel național în ceea ce privește eficiența viitorilor șoferi. Din cele 6.413 persoane care s-au prezentat pentru prima dată în fața examinatorilor, nu mai puțin de 3.119 au fost declarate admise, generând o rată de promovabilitate excelentă, de 48,64% .

Este liderul absolut la nivel național în ceea ce privește eficiența viitorilor șoferi. Din cele 6.413 persoane care s-au prezentat pentru prima dată în fața examinatorilor, nu mai puțin de 3.119 au fost declarate admise, generând o rată de promovabilitate excelentă, de . Locul 2 – Județul Vâlcea: Ocupă poziția a doua în topul național al performanței. Din cele 6.712 persoane care au susținut probele pentru prima dată, 3.251 au fost admise, ceea ce ridică rata de succes a județului la 48,44% .

Ocupă poziția a doua în topul național al performanței. Din cele 6.712 persoane care au susținut probele pentru prima dată, 3.251 au fost admise, ceea ce ridică rata de succes a județului la . Locul 3 – Județul Brăila: Completează podiumul național al excelenței. Statistica oficială indică un număr de 5.158 de candidați evaluați la prima tentativă, dintre care 2.397 au plecat acasă cu permisul de conducere, bifând o promovabilitate de 46,47%.

Infografic generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Instructorii auto de nota 10 versus „fabricile de respinși”

Dincolo de mediile generale pe județ, raportul oficial scoate la lumină diferențe uluitoare între performanțele instructorilor auto și ale unităților de pregătire.

Pe de o parte, există structuri de școlarizare extrem de eficiente, unde nivelul de pregătire teoretică și practică atinge perfecțiunea, cu rate de promovabilitate de peste 70% sau chiar 80% din prima încercare. Cursanții acestor entități reușesc să gestioneze emoțiile și capcanele din trafic mult mai bine decât media generală.

La polul opus, fenomenul „fabricilor de respinși” continuă să afecteze mii de tineri. Raportul oficial înregistrează cazuri în care unități de profil au trimis la examen zeci de candidați aflați la prima tentativă și au încheiat anul cu o rată de promovabilitate de 0,00%. Fie că vorbim despre județul Vrancea, unde o școală de șoferi a înregistrat 18 candidați și zero admiși, sau despre județul Arad, unde o altă școală a raportat 10 respinși din 10 examinați, cifrele confirmă că mulți elevi ajung nepregătiți în fața examinatorilor MAI.

Metodologia din spatele cifrelor. Cum se calculează eșecul?

Pentru a înțelege corect aceste procente și pentru a asigura o transparență deplină, MAI a explicat clar criteriile stricte utilizate în realizarea acestei baze de date:

Ce înseamnă prima examinare: Statistica monitorizează exclusiv prima testare înregistrată pentru fiecare dosar unic de școlarizare (identificat prin cod de bare), indiferent dacă elevul a rămas la aceeași școală sau s-a transferat pe parcurs.

Statistica monitorizează exclusiv prima testare înregistrată pentru fiecare dosar unic de școlarizare (identificat prin cod de bare), indiferent dacă elevul a rămas la aceeași școală sau s-a transferat pe parcurs. Cum se contorizează rezultatul de „Respins”: Un candidat este înregistrat automat ca respins dacă pică prima probă teoretică (sala) în perioada de referință. De asemenea, dacă trece de sală, dar este eliminat la primul examen de poligon sau la prima probă de traseu, rezultatul final consemnat în acest raport rămâne cel de „respins”.

Un candidat este înregistrat automat ca respins dacă pică prima probă teoretică (sala) în perioada de referință. De asemenea, dacă trece de sală, dar este eliminat la primul examen de poligon sau la prima probă de traseu, rezultatul final consemnat în acest raport rămâne cel de „respins”. Cine NU este inclus în raport: Datele oficiale exclud persoanele care au promovat doar proba teoretică, dar nu au apucat să susțină și traseul până la sfârșitul anului. De asemenea, au fost eliminate complet dosarele pentru redobândirea permisului suspendat, examinările pentru eliminarea restricției de cutie automată (codul 78), precum și programările la care candidații au absentat.

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