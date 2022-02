Aici, la Mariupol, 15 kilometri față de teritoriul ocupat de trupele separatiste, ceva s-a aflat încă de miercuri, înainte de miezul nopții. Am fost sunat de jurnaliști locali care m-au avertizat. „Ai grijă de tine, se va întâmpla ceva”. Aflaseră.

Eram aici de câteva zile, venit cu trenul de la Kiev, și oamenii așteptau atacul. Ucrainenii nu așteptau agresiunea cu ironiile de pe net, care au copleșit rețelele sociale și rațiunea. Le cunoașteți – „he,he, uite că nu atacă, totul e o conspirație”. Nu, ucrainenii așteptau cu tensiune, cu miza propriei vieți, cu informații firave, de la om la om, cu experiența unui conflict mocnit și limitat, care durează aici de 6 ani. Și s-a întâmplat.

Primele explozii

Când noaptea a avansat, jurnaliștii agențiilor internaționale au fost avertizați de la colegii lor din Kiev că trebuie să evacueze Mariupol.

Mi-am pus scotch la geamuri, ca să mă protejez cât pot dacă încep exploziile. Primele explozii le-am auzit aici, la Mariupol, la 3:30 noaptea, când biroul de lemn din hotel s-a zguduit.

S-a auzit un sunet, un amestec de ciment cu metal, un huruit, ceva dificil de descris. Orașul era lovit. I-am sunat pe Dmytro și pe Anna Prokopenko, doi ucraineni care sunt jurnaliști la o televiziune locală. Cu o zi înainte, bărbatul de 32 de ani îmi spusese: „Dacă armata rusă intră cu arme, trebuie să plec. Am o datorie față de familia mea, să o pun la adăpost”.

Dacia Duster, calea de ieșire

Și ei auziseră zgomotul, e un eufemism, tunetul mai degrabă. Au, împreună, o mașină, un Duster. „Voi produceți mașini ieftine, noi ducem o viață ieftină”, îmi spusese el, zâmbind, miercuri. Acum, Dusterul devenise o cale de a ieși din oraș. A rămas că vorbim, din nou, dimineață.

Dimineața a venit. Străzile sunt pustii. Alarma aeriană a sunat chiar acum, 7 dimineața la Mariupol. Oamenii merg în adăposturi, împreună, un cuvânt care își recapătă sensul, aproape involuntar, în fața amenințării imediate a vieții.

Ca toate orașele din Estul Ucrainei, Mariupol nu e omogen. Există ruși pro Putin, ucraineni care vorbesc rusă, dar care se consideră apropiați de Kiev. „Până la urmă, nici măcar nu e despre politică, ci despre un trai mai bun”, mi-a zis același Dmytro, care încearcă să-și păstreze calmul. „Pentru unii, un trai mai bun va fi dat alături de Moscova. Pentru alții, alături de UE. Dar războiul, asta e clar, nu are ce să ne aducă bun. Eu rămân ucrainean, chiar dacă acasă, cu Anna, vorbesc doar rusă. Și chiar dacă, deși am luptat în armata ucraineană cinci ani și am umblat cu actele încă trei ani, nici acum nu știu dacă mi se recunoaște acest timp, la pensie. Însă nu urăsc nici statul nostru, nici pe ruși. Într-un fel, suntem împreună, măcar noi cei din Mariupol”. În momente ca acestea, oamenii încearcă să stea unul lângă altul.

Pe străzile goale din Mariupol nu e niciun militar. „Vor veni. Armata rusă va veni aici”, îmi spune o femeie care îmi arată grăbită, cu mâna, direcția unde sunt ai ei, la adăpost. Ne îndreptăm împreună, ea ca stea cu ai ei, eu ca să relatez pentru ai mei.

