O elevă de 15 ani este acum pacientul psihiatrilor pentru că mai mulți colegi de clasă cu porniri sexuale bolnăvicioase incontrolabile au agresat-o chiar în curtea școlii unde învață. I-au ridicat fusta în cap, aproape i-au rupt hainele de pe ea, au mimat sexul în grup și au pipăit-o cu brutalitate pe tot corpul. Și, pentru ca trauma să îmbrace dimensiuni uriașe – pe cât de dureroase, pe atât de neînțeles -, eleva atacată de puștii prădători sexuali a fost arătată cu degetul de conducerea școlii pentru că a venit la cursuri îmbrăcată cu…fustă.

Atacul – cel mai probabil plănuit din timp de colegii agresori din clasa sa -, s-a produs imediat după ce soneria instituției de învățământ anunța terminarea unei ore curs și începutul pauzei. Luată prin surprindere, Iulia, eleva ”vânată” de puștii cu apucături sexuale deviante, nu a avut timp să reacționeze în vreun fel. Oricum, numărul atacatorilor care au înconjurat-o strategic și au imobilizat-o în doar câteva secunde, undeva în curtea școlii, a făcut ca puștoaica de nici 15 ani să nu aibă nici cea mai mică șansă în fața celor care au umilit-o în fața tuturor colegilor pentru a-și satisface propria distracție bolnăvicioasă.

Chiar dacă a strigat după ajutor, chiar dacă i-a implorat să înceteze, cei patru-cinci prădători sexuali, colegi de clasă cu Iulia, nu au avut milă și s-au dezlănțuit precum niște violatori. Unii o țineau strâns de mâini și de picioare în timp ce alții o pipăiau cu brutalitate pe tot corpul.

Biata fată agresată la cursuri, într-o instituție de învățământ unde se presupune că elevii sunt în siguranță, a primit o lovitură cruntă și din partea personalului didactic, în speță din partea directorului școlii. Agresată fizic și sexual, Iulia a fost acuzată că ea este, de fapt, principalul vinovat deoarece a venit la ore îmbrăcată cu…fustă. I s-a reproșat, de față cu părinții care au venit la școală într-un suflet, că ținuta ei i-a provocat pe derbedeii care, din această cauză, au mimat sexul în grup cu puștoaica atacată!

”Le-am spus totul părinților mei și apoi dirigintei. Pentru clarificarea situației, am fost chemată în biroul directorului. Am crezut că vinovații vor fi pedepsiți. Acolo, surpriză! Eu am fost cea acuzată, nu cei care și-au bătut joc de mine și m-au agresat sexual! Mi s-a spus că este vina mea că am purtat fustă și că astfel i-aș fi provocat! Singura măsură care s-a luat împotriva agresorilor sexuali a fost scăderea notei la purtare. În schimb, pentru mine, pentru cea ”vinovată” că am fost atacată și batjocorită în școală, nu s-a făcut nimic”, le-a spus Iulia psihologilor de la Asociația ”Telefonul Copilului” cărora, în disperare, le-a cerut ajutorul.