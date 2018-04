EXCLUSIV/ Uniunea Europeană, despre mutarea ambasadei României la Ierusalim: ,,Declaraţia preşedintelui Iohannis arată că poziţia României este neschimbată”

Uniunea Europeană spune că a luat la cunoştinţă ştirile din presa românească despre tentativa Guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar că poziţia preşedintelui Iohannis arată cum, de fapt, politica României rămâne neschimbată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a mai transmis, la solicitarea publicaţiei Libertatea, că, în conformitate cu o rezoluţie a ONU, toate statele membre UE au ambasadele la Tel Aviv.

Răspunsul integral al UE:

“Poziţia Uniunii Europene este bine cunoscută şi clară. Deşi am văzut informaţii în presă care indică o mutare a ambasadei României, am luat la cunoştinţă declaraţia de astăzi a Preşedintelui României, care confirmă că poziţia României rămâne neschimbată.

UE susţine cu tărie soluţia celor două state, care ar trebui găsită prin discuţii directe între cele două părţi, Ierusalimul fiind viitoarea capitală a ambelor state.

În conformitate cu rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU (478), delegaţia UE şi ambasadele tuturor statelor membre UE se află la Tel Aviv.”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat joi că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a Ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim.

“Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. (…) Ieri, într-adevăr, informaţia a ieşit, Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a afirmat Dragnea, la Antena 3.

Preşedintele Klaus Iohannis nu a fost informat sau consultat cu privire la o posibilă mutare a Ambasadei României din Israel, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială, care subliniază că un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia, şi că “în această etapă” ar reprezenta “o încălcare a dreptului internaţional relevant”.