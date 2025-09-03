Cele două excursii pe bani publici urmau să aibă loc la Nisa și Larnaca, două locații cunoscute pentru turismul de lux.

Pîslaru nu a menționat numele instituției implicate, dar a precizat că aceasta are statut de ordonator terțiar de credite. Acest statut permite instituției să-și aprobe singură cheltuielile din fonduri publice.

Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

„Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și – bineînțeles – însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 euro).

Atât eu, în calitate de ministru, cât – mai important – acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a scris Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE