Ceea ce a început ca un exercițiu inofensiv al Bundeswehr-ului, armata germană, destinat doar antrenării pentru o situație de urgență, s-a transformat, brus, într-o situația mortală ce s-ar fi putut termina fatal. Totul s-a petrecut pe 22 octombrie 2025, în jurul orei 22.30.

Poliția militară Bindeswehr a efectuat un exercițiu planificat de mult timp în spațiile publice din jurul orașului München. Aproximativ 500 de soldați urmau să se pregătească pentru starea de urgență în cadrul Operațiunii „Marshal Power 2025”.

500 de soldați și 300 de pompieri și salvatori

Așa cum anunțase Bundeswehr-ul cu câteva zile înainte, „a fost unul dintre cele mai mari și mai complexe exerciții din Bavaria din ultimii ani”.

Printre altele, exercițiile au inclus antrenamente în cooperare cu serviciile civile de urgență: au participat și aproximativ 300 de ofițeri de poliție, pompieri și salvatori.

Au declanșat alarma majoră și au deschis focul

Cum a putut exercițiul să meargă atât de prost? Ofițerii de poliție de stat locali nu fuseseră informați despre desfășurarea exercițiului militar din zonă.

Văzând soldații înarmați, aceștia au crezut că se confruntă cu o amenințare reală și au reacționat în consecință, declanșând o „alarmă majoră” și deschizând focul.

Confruntarea a escaladat și s-a ajuns la un schimb de focuri între forțele de ordine locale și militari, „cu muniție reală”.

În urma incidentului, un soldat a fost rănit și transportat la spital. Starea sa de sănătate nu a fost dezvăluită.

Localnicii au sunat la 110!

În plus, locuitorii din zonă au sunat la 110 și au raportat că persoane mascate și înarmate pândeau în jurul hambarelor bazei din Altenerding.

Poliția s-a deplasat de urgență la locul descris pe Hohenlindener Strasse, lângă un șantier de construcții. Străzile au fost închise, un elicopter a survolat aerul și chiar o unitate de operațiuni speciale (SEK) a fost, chemată.

Nu este clar de ce poliția statală din Erding nu știa nimic despre exercițiu. Într-o declarație, s-a precizat că nu a existat „niciun pericol pentru public”.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele care au dus la acest incident grav. Se vor analiza protocoalele de comunicare între instituții și măsurile de siguranță implementate în timpul exercițiilor militare.

