„Cluj. Chem dimineața Bolt-ul (fost Taxify-n.r.) să mă ia de acasă, vine, dar mașina are alt număr decât cel indicat în aplicație. Șoferul îmi explică imediat motivul: «pãi ce, sunt prost? Taximetriștii amu îs pe noi, m-am gândit că ăștia precis o să ne facă flagrant cu polițaii, că îs pe mână cu ei!» Nedumerit, întreb care-i faza și omul mi-a explicat în clar că au fost cazuri când șoferii de taxi au făcut comandă și destinația finală era taman în fața unui polițist sau direct la secție. „Io am vreo trei numere disponibile și noaptea trecută la 12 mi-am schimbat numărul în aplicație. De ce să mă f*** ei pe mine?». Am mai făcut un pic de politică, mi-a zis că o să meargă clar la vot. Tot azi am primit un e-newsletter de la Bolt care zicea că totul e ok, activitatea continuă, că «le vom oferi șoferilor parteneri sprijin financiar și juridic»…”, a scris președintele TIFF, pe Facebook, alături de o concluzie: „În Ardeal, nu-i stres, lumea se descurcă”.