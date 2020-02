De Cristian Anton,

Flavia Durach, lector universitar doctor în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice din SNSPA, a explicat la Adriana Nedelea LA FIX cum ne putem proteja de ”infodemie”, epidemia de știri false care, de multe ori, poate fi mai periculoasă decât epidemia de coronavirus în sine.

”Știrile false care circulă în mediul online sunt o problemă care a preocupat cercetătorii, dar și publicul încă din 2016, dar e prima situație când avem de-a face cu două epidemii în paralel: cea efectivă, a virusului și cea de informații, care de multe ori poate fi mai contagioasă”, a spus Durach.

”Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne uităm la sursă. Chiar dacă un prieten de-al nostru a distribuit o știre pe Facebook, noi trebuie să vedem care este sursa știrii, cine a produs-o. Este una oficială, cum ar fi Ministerul Sănătății sau OMS? Sau este o sursă obscură, este un site mai mic, un blog de opinie?”, precizează expertul.

”Cu alte cuvinte, ne uităm mai întâi la sursă, după care ne uităm la cum este construit textul. Este o logică a textului sau nu? Sunt oferite date statistice, dar nu din burtă, ci cu trimitere directă la sursa datelor?

Apoi, trebuie să ne uităm dacă textul conține greșeli de gramatică, cuvinte alarmiste- ”șoc”, ”groază”, ”tragedie”. Am văzut undeva formularea este o epidemie gravă și fatală. Aceste cuvinte sunt menite să genereze atenție.

Și, nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem că atunci când un mesaj încearcă să ne producă insistent emoții negative, frică, panică, el cel mai probabil a fost gândit așa ca să atragă atenția, să fie distribuit mult și să vândă”, a mai spus Flavia Durach.

”De multe ori, în spatele informației distribuite pe internet stau interese financiare, fac profituri din numărul de vizualizări.

Cercetările arată că atunci când suntem sub o abundență de informații nu mai avem timp să le cernem, să le verificăm și tindem să le distribuim în baza unor indicii superficiale.

Dacă ni s-a făcut frică pentru viața noastră citind-o, o s-o distribuim ca să-i protejăm și pe alții.

Informațiile false pot provoca panică, dar și excrocarea oamenilor, iată cum a crescut prețul măștilor medicale”, a completat Durach, la Adriana Nedelea LA FIX.

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Ludovic Orban anunţă că Nicuşor Dan este candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Într-un fel, am făcut un sacrificiu”