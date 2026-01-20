Analistul respinge mitul „noii Ialte” în geopolitică

Analiștii geopolitici analizează teoria „noii Ialte” și impactul asupra influențelor globale. Krzysztof Wojczal, analist care a prezis războiul din Ucraina, a declarat pentru publicația poloneză Fakt că ideea unei noi împărțiri oficiale a lumii între mari puteri este „o absurditate totală”.

„Dintr-un motiv simplu: americanii nu consideră Rusia o parte demnă de luat în seamă”, a explicat Wojczal.

El a respins categoric scenariul în care liderii globali precum Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin ajung la un acord formal care să stabilească zone de influență, afirmând că „Rusia nu are mijloace de presiune asupra SUA”. În opinia sa, Kremlinul poate amenința Europa cu arme nucleare, dar nu are capacitatea de a negocia cu Washingtonul.

Krzysztof Wojczal, autorul cărții „Polonia spre putere”, susține că zonele de influență nu au dispărut niciodată.

„Statele autoritare au construit întotdeauna zone de influență. Rusia consideră Belarusul o parte a sferei sale de influență și a luptat mereu pentru Ucraina. Kremlinul percepe Asia Centrală ca fiind sub influența sa, deși China se extinde agresiv acolo”, a explicat analistul.

Teoria „Venezuela pentru Ucraina”

Teoriile conform cărora Donald Trump și Vladimir Putin ar fi negociat un acord „Venezuela pentru Ucraina” au fost respinse ferm de Wojczal.

„Este o absurditate totală. Rusia nu putea ceda sau negocia ceva ce nu putea proteja. SUA pur și simplu au luat ce au vrut în Venezuela, distrugând sistemele de apărare aeriană rusești trimise acolo”, a explicat el.

În ianuarie 2026, liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane, un eveniment care, potrivit lui Wojczal, demonstrează incapacitatea Rusiei de a influența situația.

„Din perspectiva americanilor, ideea că Putin ar putea să le vândă Ucraina e la fel de absurdă ca și cum ar încerca să le vândă Miami”, a comentat analistul.

SUA și China: o relație tensionată

Wojczal consideră că SUA nu sunt interesate de împărțirea zonelor de influență cu China, descriind politica americană drept una de „control absolut”.

„Americanii vor să țină China închisă într-o sticlă, controlând dopul. Deși China crește în putere, nu are aliați sau parteneri care să îi garanteze sprijin într-un conflict”, a spus el.

Analistul a explicat că relația dintre Rusia și China este mai degrabă competitivă decât partenerială. „China profită de situația dificilă a Rusiei pentru a obține cât mai multe beneficii. Nu există nicio garanție că Rusia va sprijini China în cazul unei încercări de preluare a controlului asupra Taiwanului”, a adăugat Wojczal.

El a menționat că, în ciuda unor alianțe precum cea cu Pakistan, China se confruntă cu numeroși adversari în regiune, inclusiv India și Vietnam. „Pe lângă aceștia, SUA au aliați puternici în regiune: Coreea de Sud, Japonia și Taiwan. China nu poate proiecta putere la nivel global, așa cum o fac americanii”, a comentat expertul.

Analistul polonez Krzysztof Wojczal a subliniat și dependența Chinei de rutele comerciale maritime, necesare pentru importul de gaze și petrol. „Exporturile chineze merg în principal pe piețele americane și europene, care generează cele mai mari surplusuri comerciale. Fără acestea, șomajul ar crește, consumul ar scădea, iar economia chineză ar fi slăbită”, a mai explicat el, potrivit Fakt.

În ceea ce privește capacitatea militară, Wojczal a evidențiat lipsa de pregătire a armatei chineze. „Tehnologic, sunt mult în urma SUA și nu au experiență. SUA au demonstrat brutal acest lucru în Venezuela: «Facem ce vrem, unde vrem și când vrem. Iar voi rămâneți blocați, neputincioși». Este o demonstrație de forță”, a concluzionat analistul.

