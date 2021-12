Oficialul guvernamental, care a participat la inaugurarea unei staţii de uscare de gaze la depozitul de la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, alături de premierul Nicolae Ciucă şi de conducerea companiilor Romgaz şi Depogaz, anticipează că prețul gazelor naturale va scădea după lunile de iarnă.

„Cred că cu toţii ştim motivul creşterii preţului gazelor naturale. Este o speculaţie pe piața gazelor naturale făcută de către Federaţia Rusă, prin Gazprom. S-au redus livrările prin Ucraina, se presează practic operaţionalizarea conductei Nord Stream 2. Noi estimăm că, după perioada de iarnă, probabil odată cu pornirea conductei Nord Stream 2, preţurile vor scădea. Așa se vede și pe piața futures a contractelor din vânzarea de gaz pe bursele europene, prețurile sunt la jumătate pentru primăvară, vară şi chiar iarna anului viitor. Deci, estimăm o scădere a preţului la gaze naturale, după această iarnă”, a declarat Virgil Popescu.

Potrivit ministrului energiei, creșterea prețului gazelor naturale a antrenat și creșterea prețului electricității.

„Liberalizarea prețului la gaze naturale și la energie electrică, care a fost anunțată cu un an și ceva înainte, nu are absolut nicio legătură cu creșterea prețurilor, nu are absolut nicio legătură liberalizarea prețului la gaze naturale cu politica ce a fost dusă pentru a crește prețul la gaze naturale, cu geopolitica dusă de către Federația Rusă. (…) Iar prețul gazului natural foarte mare dă prețul marginal pentru energia electrică. Deci, practic, principala cauză, în momentul de față, a creșterii prețului la energie electrică este prețul la gaze naturale, care este prețul marginal. Nici măcar certificatul de CO2, care și acesta a crescut, nu mai dă prețul cel mai mare al energiei electrice”, a mai spus Virgil Popescu.

Ministrul a precizat că România are în plan creşterea capacităţii de înmagazinare a gazelor la peste 4 miliarde de metri cubi, în 2025, de la 3 miliarde de metri cubi în prezent, ceea ce va asigura atât securitatea energetică a ţării, cât şi independenţa sa energetică.

Virgil Popescu a mai ținut să îi critice pe „așa-zișii specialiști” care au avertizat că România nu are în depozite cantități suficiente de gaze naturale pentru această iarnă și a atras atenția că prin astfel de afirmații nu se urmărește decât menținerea ridicată a prețurilor pe piața energiei.

„Iarna aceasta va fi ca și iarna trecută, ca şi acum două ierni, pentru că avem aceleaşi capacităţi, chiar o capacitate şi mai mare de extracţie, dar nu se mai rezervă din timp capacităţi de import, ceea ce este o modalitate de a sensibiliza piaţa. Aşa-zişii specialişti care spun asta… Oare are cineva interes să ţină preţul sus? Dacă spui că există o criză, care nu există, când spui că nu vor exista gaze doar pui presiune pe preţ”, a adăugat ministrul energiei.

