Spitalul de urgență din capitala Afganistanului a precizat, pe Twitter, că 27 de persoane, între care cinci copii, au fost internate.

Khalid Zadran, purtătorul de cuvânt al poliției talibane din Kabul, a declarat că explozia a avut loc în districtul 17 al orașului, în timpul rugăciunii de seară.

A massive explosion inside a madrasa in Afghanistan’s capital city Kabul on Wednesday killed 20 people with at least 40 feared injured. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/9x5Jh1Okpq

Potrivit unor informații neconfirmare, Amir Mohammad Kabuli, imamul moscheii, se numără printre morți.

Forțele de securitate se află la fața locului.

At least a dozen people killed and over 20 injured in a huge blast in a mosque in the Afghan capital #Kabul this evening. pic.twitter.com/8pzm4ZxIMM