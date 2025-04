Deflagrația s-a produs în secțiunea Shahid Rajaee a portului și pare să fi fost cauzată de substanțe chimice depozitate necorespunzător.

🔴 BREAKING:

The fire in Bandar Abbas is spreading, and the incompetent regime in Iran has no way to contain it.

The entire port is about to burn down.

pic.twitter.com/TrLg7tqC3J

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) April 26, 2025