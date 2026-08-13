Fabrica aparține grupului german de apărare KNDS și produce muniții de calibru mediu și mare pentru apărarea terestră și navală, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațială, potrivit agenției de știri Ansa.

Compania se numără printre contractanții din cadrul acordurilor-cadru privind muniția de 155 mm ale Agenției Europene de Apărare, încheiate în 2023, conform unor documente ale UE, notează Reuters.

🇮🇹 ITALIE : Forte explosion d'une usine de munitions à Colleferro, près de Rome, après une incendie (Ansa). pic.twitter.com/noTnzlZt7V — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 13, 2026

Potrivit presei italiene, explozia nu s-a soldat cu victime, în pofida faptului că a fost destul de puternică. De altfel, deflagrația a fost auzită la o distanță de câțiva kilometri.

Agenția de știri AGI scrie că explozia a fost precedată de un incendiu care a declanșat o alarmă, oferindu-le angajaților suficient timp pentru a se refugia în zonele de siguranță.

Explozia din Italia are loc la numai trei zile după cea produsă la o fabrică de muniții din Bulgaria. La fel ca explozia din Italia, cea din Bulgaria a fost precedată de un incendiu.

Unitatea industrială din Bulgaria este operată de compania privată din industria de apărare EMKO, patronată de omul de afaceri Emilian Ghebrev, care a fost vizat în 2015 de o tentativă de asasinat orchestrată de serviciul secret militar rus GRU.

La fel ca autoritățile bulgare, cele italiene sunt reticente deocamdată în a da vina pe un eventual sabotaj. Prima teorie vehiculată public este că explozia ar fi fost cauzată de o presă de pulberi care a explodat în timp ce era în funcțiune.

KNDS a comunicat că „circumstanțele producerii accidentului sunt în prezent investigate și evaluate de echipele de la fața locului” și că în prezent nu poate oferi „detalii confirmate cu privire la cauză sau succesiunea exactă a evenimentelor”.

Parchetul din Velletri investighează și acuzațiile de incendiere, relatează ANSA.

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