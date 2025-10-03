O minge de foc masivă

Imaginile arată o minge de foc uriașă erupând pe cer, în sudul Californiei, în punctul inițial al exploziei.

Flăcări vaste continuă să se înalțe sub un nor gros de fum, determinând un intervenție de urgență masivă.

Pompierii au sosit la fața locului în jurul orei 21.35, ora locală. Nu au fost înregistrate victime, dar localnicilor li s-a spus să rămână în case și să închidă ferestrele.

În momentul deflagrației, Mark Rogers ieșise la alergat într-un parc situat la doar câțiva kilometri de rafinărie. „Am crezut că am fost atacați cu arme nucleare, ” a spus pentru Los Angeles Times.

Kevin Mohr, care se afla în Manhattan Beach, a spus: „Nu știam dacă s-a prăbușit un avion, dacă a fost un cutremur sau ambele.”

„Nu există motive de alarmă”

Supervizorul comitatului Los Angeles, Holly Mitchell, a declarat că echipele au ținut focul sub control într-o zonă a rafinăriei. Ea a adăugat că locuitorii nu au fost nevoiți să evacueze, dar le-a recomandat să rămână în interior și vizitatorilor să stea departe de El Segundo, deocamdată.

„A fost ținut sub control și nu există motive de alarmă pentru El Segundo sau zonele înconjurătoare”, a declarat Mitchell.

Aceasta i-a avertizat pe locuitori că incendiul va afecta cel mai probabil calitatea aerului din El Segundo și orașele înconjurătoare, însă Districtul de Management al Calității Aerului de pe Coasta de Sud a declarat că nu a observat niveluri ridicate de toxine, deși condițiile s-ar putea schimba.

„În prezent, nu observăm nicio creștere a nivelului de particule în suspensie sau toxine din aer”, a declarat Nahal Mogharabi, adjunct adjunct pentru comunicații la AQMD. „Acest lucru se poate schimba pe măsură ce fumul se va potoli în această seară”.

Mogharabi a recomandat locuitorilor să închidă ușile și ferestrele dacă văd sau simt miros de fum.

Rafinăria, construită în 1911

Conform site-ului web al Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței în fiecare zi și „este cea mai mare rafinărie producătoare de petrol de pe coasta de vest”, au scris oficialii Chevron pe site-ul companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri sud de LAX. Aeroportul a declarat că incendiul nu i-a afectat operațiunile. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.

