Martorii au văzut fum ridicându-se în apropierea hotelului unde a fost cazat Macron, la scurt timp după ce acesta a plecat spre palatul prezidențial pentru întâlnirea cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa. Ambulanțele și forțele de securitate au intervenit la locul exploziei, iar zona a fost izolată.
Imaginile care circulă pe rețelele sociale arată un vehicul în flăcări.
BREAKING: Explosion near hotel where French President Macron is staying in Damascus, Syria pic.twitter.com/HLvjxPoA0Q— Rapid Report (@RapidReport2025) July 7, 2026
Deocamdată nu au fost raportate victime. Palatul Elysee a precizat că șeful statului francez nu a auzit exploziile și că, la scurt timp după incident, s-a întâlnit cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3
Emmanuel Macron a ajuns în capitala Siriei luni seară, aceasta fiind prima vizită a unui lider al unei puteri din Occident în Siria de la preluarea puterii de către islamişti. Macron a luat cina împreună cu Ahmad al-Sharaa la un restaurant în centrul Damascului. Ei au vizitat apoi celebra Mare Moschee Omeiadă, în centrul capitalei siriene.
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