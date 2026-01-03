sursă: X@mmpadellan

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a „semnat și a ordonat punerea în aplicare a decretului care declară starea de agitație externă pe întreg teritoriul național”.

De asemenea, el a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională „la momentul oportun și în circumstanțele adecvate”și a îndemnat „toate forțele sociale și politice din țară să activeze planurile de mobilizare și să condamne acest atac imperialist”.

Într-o declarație după atacurile SUA, președintele Maduro acuză că loviturile americane din Caracas au ca scop „confiscarea resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele” și „distrugerea cu forța a independenței politice a națiunii”.

BBC citează o declarație oficială a guvernului venezuelean.: „Venezuela respinge, condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de actualul guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului venezuelean”.

Președintele Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

09:34 - Acum 49 minute Imagini cu incendii, coloane mari de fum și elicoptere pe cer

Pe rețelele sociale, sunt vizibile imagini cu incendii mari și fum, fără a fi posibilă localizarea precisă a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul și estul capitalei venezuelene.

„Una a fost atât de puternică, încât mi-a zguduit fereastra”, a declarat corespondenta CNN Osmary Hernandez.

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.



Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.



¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/SsbCyw18RY — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 3, 2026

Mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au auzit zgomotul unor avioane după explozii.

Donald Trump a trimis o flotilă de război în Caraibe

Aceste explozii au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump, care a trimis o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Potrivit surselor citate de WSJ, Maduro a pus în discuție o amnistie pentru el, familia sa și oamenii care îl ajută să se mențină la putere. Multe dintre persoanele în cauză sunt vizate de sancțiuni americane sau anchetate penal în Statele Unite. La rândul lui, Trump i-a cerut să plece de bunăvoie pentru a nu aplica forța împotriva lui.

Trump a amenințat Venezuela cu intervenții la sol, Captură X

SUA au lovit pentru prima dată o țintă pe teritoriul Venezuelei

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de acostare utilizată de nave acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, ceea ce ar fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Președintele Maduro s-a arătat încrezător într-un interviu difuzat joi, afirmând: „sistemul de apărare națională a garantat și garantează integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și bucurarea de toate teritoriile noastre”.

Donald Trump îl acuză pe președintele Maduro că se află la conducerea unei vaste rețele de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, reproșând Statelor Unite că vor să-l răstoarne pentru a pune mâna pe rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

știrea se actualizează

