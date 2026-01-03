Live text
Acum 6 minute
Maduro vorbește de „confiscarea resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele”
Acum 18 minute
Cel mai mare complex militar al Venezuelei, în flăcări
Acum 29 minute
Maduro decretează starea de urgență și face apel la „mobilizare”
Acum 31 minute
Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din Venezuela - CBS
Acum 49 minute
Imagini cu incendii, coloane mari de fum și elicoptere pe cer

sursă: X@mmpadellan

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a „semnat și a ordonat punerea în aplicare a decretului care declară starea de agitație externă pe întreg teritoriul național”.

10:17 - Acum 6 minute
03-01-2026

Maduro vorbește de „confiscarea resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele”

Într-o declarație după atacurile SUA, președintele Maduro acuză că loviturile americane din Caracas au ca scop „confiscarea resurselor strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele” și „distrugerea cu forța a independenței politice a națiunii”.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a „semnat și a ordonat punerea în aplicare a decretului care declară starea de agitație externă pe întreg teritoriul național”.

De asemenea, el a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională „la momentul oportun și în circumstanțele adecvate”și a îndemnat „toate forțele sociale și politice din țară să activeze planurile de mobilizare și să condamne acest atac imperialist”.

10:05 - Acum 18 minute
03-01-2026

Cel mai mare complex militar al Venezuelei, în flăcări

Imagine cu incendiul de la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, după o serie de explozii în Caracas, pe 3 ianuarie 2026.
Baza militară Fuerte Tiuna, în flăcări, Foto: Profimedia Images
09:54 - Acum 29 minute
03-01-2026

Maduro decretează starea de urgență și face apel la „mobilizare”

BBC citează o declarație oficială a guvernului venezuelean.: „Venezuela respinge, condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de actualul guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului venezuelean”.

Președintele Nicolas Maduro a decretat starea de urgență și face apel la „mobilizare”.

09:52 - Acum 31 minute
03-01-2026

Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din Venezuela – CBS

Președintele Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

09:34 - Acum 49 minute
03-01-2026

Imagini cu incendii, coloane mari de fum și elicoptere pe cer

Pe rețelele sociale, sunt vizibile imagini cu incendii mari și fum, fără a fi posibilă localizarea precisă a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul și estul capitalei venezuelene.

„Una a fost atât de puternică, încât mi-a zguduit fereastra”, a declarat corespondenta CNN Osmary Hernandez.

Mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au auzit zgomotul unor avioane după explozii.

Donald Trump a trimis o flotilă de război în Caraibe

Aceste explozii au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump, care a trimis o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

Potrivit surselor citate de WSJ, Maduro a pus în discuție o amnistie pentru el, familia sa și oamenii care îl ajută să se mențină la putere. Multe dintre persoanele în cauză sunt vizate de sancțiuni americane sau anchetate penal în Statele Unite. La rândul lui, Trump i-a cerut să plece de bunăvoie pentru a nu aplica forța împotriva lui.

explozii in caracas, venezuela
Trump a amenințat Venezuela cu intervenții la sol, Captură X

SUA au lovit pentru prima dată o țintă pe teritoriul Venezuelei

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de acostare utilizată de nave acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, ceea ce ar fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Președintele Maduro s-a arătat încrezător într-un interviu difuzat joi, afirmând: „sistemul de apărare națională a garantat și garantează integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și bucurarea de toate teritoriile noastre”.

Donald Trump îl acuză pe președintele Maduro că se află la conducerea unei vaste rețele de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, reproșând Statelor Unite că vor să-l răstoarne pentru a pune mâna pe rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar, în flăcări / Maduro decretează starea de urgență și face apel la „mobilizare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum răspunde un avocat la întrebarea „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”
Știri România 09:59
Cum răspunde un avocat la întrebarea „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Știri România 08:04
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Parteneri
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Adevarul.ro
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Stiri Mondene 09:51
Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Imagini noi cu Deea Maxer și iubitul Constantin Cataramă. Au petrecut Crăciunul și Revelionul alături de copiii lor
Stiri Mondene 09:31
Imagini noi cu Deea Maxer și iubitul Constantin Cataramă. Au petrecut Crăciunul și Revelionul alături de copiii lor
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
ObservatorNews.ro
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026