Oleh Kiper, șeful administrației militare regionale Odesa, a declarat că majoritatea dronelor au fost doborâte, dar câteva au lovit obiective civile, instalații portuare și energetice.

Incendii au izbucnit în două clădiri de locuit, într-o clădire administrativă și o benzinărie. În port, containere pline cu ulei vegetal și paleți au luat foc.

Cinci persoane au fost rănite, iar peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric. Orașul-port Ciornomorsk (regiunea Odesa) a fost cel mai afectat de atacuri, care au avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Oficialii locali au raportat pagube la infrastructura civilă și la mai multe locuințe. Aproape întregul oraș a rămas fără curent electric.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că armata rusă a lansat noaptea trecută 112 drone de diferite tipuri. Apărarea antiaeriană a distrus 87 dintre ele, dar 22 au lovit obiective în 12 locații din întreaga țară.

Atacul din regiunea Odesa vine într-un momentul în care Rusia și-a reluat bombardamentele masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu scopul de a lăsa milioane de oameni în întuneric și frig înainte de venirea iernii, notează sursa citată.

În noaptea de 6 spre 7 octombrie, forțele ruse au atacat cu drone Shahed orașul Priluki din regiunea Cernihiv și au avariat o instalație energetică esențială. Nu au fost raportate victime, dar peste 61.000 de consumatori au rămas fără electricitate.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

În districtul Priluki, autoritățile au activat 56 de așa-zise „puncte de invincibilitate”, adică adăposturi de urgență prevăzute cu căldură, energie electrică, apă, internet și servicii de prim ajutor. Întreruperile de curent electric programate rămân în vigoare, inginerii redirecționând energia electrică pentru a menține în funcțiune spitalele și zonele rezidențiale.

În urma unui alt bombardament rusesc efectuat în noaptea spre miercuri a fost avariată o instalație energetică din districtul Nijin, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru peste 4.500 de clienți și provocând opriri de urgență în mai multe părți ale orașului. În aceeași noapte, trupele ruse au atacat o centrală termică DTEK, rănind doi muncitori și avariind echipamente critice.

„Rusia a atacat centrala termică DTEK. Doi muncitori din domeniul energiei electrice au fost răniți și au primit asistență medicală”, a declarat compania. „De la începutul invaziei la scară largă, centralele noastre termice au fost bombardate de peste 200 de ori.”

„De la începutul invaziei la scară largă, centralele noastre termice au fost bombardate de peste 200 de ori”, a precizat compania.

Directorul general al DTEK, Maksim Timcenko, a calificat noile atacuri drept „cinice”, deoarece sunt efectuate chiar înainte de venirea sezonului rece.

„Cu o sincronizare cinică, Rusia și-a reluat campania împotriva centralelor noastre electrice chiar când ne apropiem de iarnă. Atacul a provocat pagube grave, dar nu vom lăsa Rusia să câștige”, a subliniat directorul general al DTEK.

Pe de altă parte, locuitorii orașului Sloviansk au primit ordin să plece imediat din localitate din cauza înmulțirii atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice a orașului în contextul apropierii iernii. Un ordin similar a fost emis pentru câteva cartiere din orașul Kramatorsk.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE